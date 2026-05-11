Padova

Il Teatro Ai Colli trascinato dal ritmo di Drum Brothers

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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musikè: Il Teatro Ai Colli trascinato dal ritmo di Drum Brothers

Grande successo per l'unica data italiana del trio francese Les Frères Colle

Il Teatro Ai Colli trascinato dal ritmo di Drum Brothers

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Venerdì 8 maggio 2026 Musikè ha portato per la prima volta in Italia il trio francese Les Frères Colle con un irresistibile spettacolo di teatro comico musicale, tra giocoleria e percussioni.

Grande successo venerdì 8 maggio al Teatro Ai Colli di Padova per l’unica data italiana di Drum Brothers, lo spettacolo del trio francese Les Frères Colle ospitato dal cartellone di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

L’ingresso in scena: ritmo prima delle parole

Lo spettacolo è cominciato prima ancora che i tre fratelli entrassero in scena: Stéphane, Cyril e Clément Colle sono apparsi come proiezioni scure su fondali colorati, per poi materializzarsi fisicamente. Il battito di un cuore nell’oscurità ha introdotto il pubblico nell’universo sonoro di Drum Brothers, mentre i tre fratelli salivano sul palco con tamburi indossati come maschere: presenze ritmiche, prima che umane.

Musikè Il Teatro Ai Colli trascinato dal ritmo di Drum Brothers

Percussioni, giocoleria e comicità: il trio in azione

Da lì in poi lo spettacolo non si è più fermato: i tre fratelli si sono scatenati con movimenti perfettamente sincronizzati e una sapiente alternanza di registri, tra virtuosismo alle percussioni, giocoleria e numeri comici. È in questa varietà che ha preso forma la dinamica del trio, guidata dalla regia di Eric Bouvron e sostenuta da un equilibrio costante tra musica, gesto e ritmo. Le percussioni hanno accompagnato l’intero spettacolo, affiancate dal flauto, dalla chitarra e dalla cornamusa.

Musicisti, mimi, acrobati e giocolieri insieme, veri uomini-orchestra, i tre fratelli si sono mossi tra timpani, rullanti e clave in volo, fino al momento culminante della serata: sei ombrelli aperti, attraversati da proiezioni luminose, hanno trasformato il palcoscenico in un microcosmo sospeso tra il concerto e il teatro visivo.

Musikè: Il Teatro Ai Colli trascinato dal ritmo di Drum Brothers

Il pubblico protagonista

Sorpresa e comicità hanno vivacizzato la sala con la stessa naturalezza con cui i fratelli Colle passavano da un registro all’altro. Un bambino è stato chiamato sul palco a pompare aria per alimentare la cornamusa, ricevendo in premio un pacchetto di caramelle (a sua volta oggetto di una gag); poco dopo, a coronamento del numero, un altro spettatore è stato invitato ad azionare un piccolo cannone di coriandoli.

La parola “FINE” composta con le clave da giocoleria ha concluso una serata accolta da lunghi e festosi applausi da parte di un pubblico di tutte le età, che ha richiamato gli artisti sul palco per un bis.

Per informazioni
info@rassegnamusike.it
www.rassegnamusike.it

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ByGiuseppe Bettiol
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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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