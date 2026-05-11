Atmosfere – Nel palazzo e nei giardini, al via la quarta edizione

Dal 30 maggio al 26 luglio 2026

Dal 30 maggio al 26 luglio 2026 torna Atmosfere – Nel palazzo e nei giardini, il festival che, giunto alla sua quarta edizione, si conferma come uno degli appuntamenti culturali più suggestivi e in crescita del panorama regionale.

Dieci appuntamenti tra musica e spettacolo dal vivo animeranno i Giardini del Torrione e gli spazi della storica dimora degli Orsini, nel cuore di Anguillara Sabazia, affacciata sul Lago di Bracciano. Un borgo di grande fascino, dove storia, natura e paesaggio si fondono in un equilibrio unico, rendendo ogni esperienza artistica immersiva e profondamente evocativa.

Negli anni, il festival ha registrato una crescita costante sia in termini di pubblico – con oltre 4.000 presenze – sia per la qualità della proposta artistica, diventando un punto di riferimento per artisti di rilievo nazionale e internazionale. Un luogo capace di accogliere e valorizzare linguaggi diversi, dove le ricerche artistiche trovano uno spazio autentico di confronto e condivisione.

La IV edizione segna un ulteriore passo avanti, introducendo una nuova consapevolezza: il dialogo tra arte e ambiente. Il paesaggio naturale circostante, e in particolare l’acqua – elemento identitario del territorio – diventa protagonista simbolico del festival. Sorgente, lago, pioggia ed eco si trasformano in metafore di connessione, scambio e trasformazione, richiamando la funzione ancestrale dei luoghi d’acqua come crocevia di culture e idee.

Non a caso, diversi appuntamenti in programma si ispirano direttamente a questo tema, a partire dal “Concerto per l’Acqua”, evento inaugurale del festival: un’opera musicale che rende omaggio al genio di Leonardo da Vinci e alle sue ricerche sul movimento delle acque, intrecciando suggestioni rinascimentali e contemporanee in un’esperienza sonora immersiva. Il concerto vedrà la speciale partecipazione dell’attrice Ilaria Drago.

Dopo le prime edizioni dedicate al viaggio tra le tradizioni e alla ricerca artistica, il festival abbraccia quest’anno il concetto di multidisciplinarietà, accogliendo teatro, musica e narrazione in un dialogo continuo tra linguaggi. La contaminazione diventa così il motore creativo di un progetto che intende superare i confini formali, dando vita a un’esperienza culturale aperta, inclusiva e in costante evoluzione.

La direzione artistica è affidata ancora una volta a Mauro Di Domenico, figura di spicco del panorama musicale italiano, con una carriera che lo ha visto collaborare con artisti come M. Pagani, L. Sepulveda, N. Piovani e gli Inti-Illimani, oltre a importanti esperienze in ambito teatrale e discografico. La sua visione intreccia tradizione e sperimentazione, proponendo un percorso capace di coniugare qualità artistica e accessibilità.

Il festival si sviluppa lungo i fine settimana, accompagnando il pubblico in un viaggio di circa due mesi tra musica, teatro e narrazione. Si parte sabato 30 maggio con Enten Hitti & Ilaria Drago, protagonisti del suggestivo Concerto per l’Acqua, seguito sabato 6 giugno da Rosario Di Bella con Il Respiro dell’Invisibile.

Il percorso prosegue sabato 13 giugno con Enzo De Caro e il suo Il Gabbiano Jonathan Livingston, mentre sabato 20 giugno sarà la volta di Claudia Bombardella con Memoria degli Alberi.

A chiudere il mese di giugno, sabato 27 giugno, Paul Manners porterà in scena L’Io and L’IA, in un dialogo tra identità e contemporaneità.

Nel mese di luglio, il festival riprende sabato 4 luglio con Nando Paone e il racconto teatrale La mia vita in teatro, seguito sabato 11 luglio da Badarà Seck che dal Senegal ci porterà l’atmosfera de L’anima di un luogo.

Sabato 18 luglio sarà protagonista Totò Cascio con La Gloria e la Prova – Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0, mentre sabato 25 luglio salirà sul palco Carlo Marrale (Matia Bazar) con Amare il Mare.

Gran finale domenica 26 luglio con Mauro Di Domenico, che presenterà Uno Stregone a Napoli, Edoardo Caliendo-La Chitarra.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, confermando la vocazione inclusiva del festival e la volontà di rendere la cultura accessibile a un pubblico ampio e trasversale.

Accanto alla proposta artistica, Atmosfere Festival rafforza il proprio legame con il territorio attraverso convenzioni con strutture locali, offrendo al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza completa tra cultura, enogastronomia e ospitalità, con sconti dedicati presso enoteche, ristoranti e strutture ricettive del borgo. Il Sindaco Angelo Pizzigallo dichiara: “Siamo orgogliosi di aver reso Atmosfere un evento culturale di riferimento per l’intera Regione. Dal 30 maggio, la quarta edizione celebra il legame tra arte e natura, valorizzando la bellezza di Anguillara Sabazia e l’identità del nostro territorio.”

La manifestazione, sostenuta dalla Regione Lazio e dal Comune di Anguillara S., si conferma così non solo come evento culturale, ma come progetto integrato di valorizzazione territoriale, capace di generare ricadute positive anche sul piano turistico ed economico.

Atmosfere – Nel palazzo e nei giardini è un’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio e del Comune di Anguillara Sabazia nell’ambito dell’avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo della Regione Lazio. Partner: Pro loco di Anguillara Sabazia e Dmo Beltur Lakes of Rome.