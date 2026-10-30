In Altre Parole, la XXI edizione della rassegna di drammaturgia internazionale

Dal 2 novembre
Torna dal 2 novembre la XXI edizione di “In Altre Parole”, la rassegna di drammaturgia internazionale contemporanea diretta da Pino Tierno. Dal 2006 il progetto funge da osservatorio sulle nuove voci della scena europea: un percorso che ha portato a Roma oltre 170 opere tradotte da 20 lingue, con circa 50 messinscene all’attivo.
L’edizione di quest’anno si articola attorno a una tematica centrale: la reazione umana e sociale alla perdita delle proprie coordinate di riferimento. Attraverso sei testi di provenienza europea, la rassegna esplora cosa accade quando le certezze su cui fondiamo il nostro quotidiano vengono meno, costringendo i protagonisti a cercare nuovi equilibri, dalla dimensione strettamente privata a quella politica.
Il progetto è sostenuto da una rete di istituzioni internazionali, tra cui Instituto Cervantes di Roma, Forum Austriaco di Cultura, Ambasciata d’Ucraina, Ambasciata della Repubblica Ceca, Centro Ceco di Roma e Università La Sapienza.
Primo appuntamento il 2 novembre in Sala Umberto con la lettura tratta da Sperduti di Ramon Madaula (Spagna), sul palco protagonisti Roberto Ciufoli e Simone Colombari.
La rassegna si concluderà il 19 aprile 2027 presso lo Spazio Diamante (Sala Black) con la lettura scenica del testo che avrà vinto la rinnovata edizione del premio di drammaturgia italiana PODIUM.