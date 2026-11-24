Al Teatro Sala Umberto di Roma la seconda edizione del riconoscimento promosso da Fondazione Roma e Fondazione Gigi Proietti. Sei i giovani talenti emergenti premiati.

Al Teatro Sala Umberto di Roma la seconda edizione del riconoscimento promosso da Fondazione Roma e Fondazione Gigi Proietti. Sei i giovani talenti emergenti premiati.

A Virginia Raffaele e Lino Guanciale il Premio all’eccellenza artistica.

Una serata di grande spettacolo, con protagonisti alcuni dei nomi più amati del panorama artistico italiano e le giovani promesse del teatro. Fiorello, Edoardo Leo, Giampiero Ingrassia e poi ancora Virginia Raffaele e Lino Guanciale hanno animato il palco del Teatro Sala Umberto di Roma in occasione della seconda edizione del Premio nazionale “Gigi Proietti”, promosso da Fondazione Roma e Fondazione Gigi Proietti. Una serata che ha celebrato il talento in tutte le sue espressioni, accendendo i riflettori sulle nuove generazioni di artisti.

A rendere ancora più prestigioso l’appuntamento è stata una giuria d’eccezione, presieduta da Pino Strabioli e composta da Marisa Laurito, Sabrina Knaflitz, Graziella Pera ed Enrico Vanzina, che ha decretato i vincitori delle cinque categorie dedicate ai giovani talenti emergenti, selezionati per le capacità artistiche, la ricerca espressiva e l’originalità dei rispettivi percorsi professionali.

Sei i premi assegnati: Maria Grazia Trombino e Gillo Giustolisi hanno conquistato rispettivamente il riconoscimento come “attrice e attore under 35”. A Giulia Della Corte è andato il premio per “drammaturgo under 35”, mentre Matteo Corsi è stato premiato nella categoria “costumista e scenografo under 35”. Il riconoscimento come “regista under 35” è andato a Luigi Siracusa. Per la sezione speciale “under 25”, dedicata ai talenti più giovani, il vincitore è stato Daniele Santoro. Ai riconoscimenti artistici si accompagna un concreto sostegno alla crescita professionale dei giovani vincitori: a ciascuno dei sei talenti premiati è stato assegnato un premio in denaro di 10.000 euro, possibile grazie al contributo economico di Fondazione Roma. Un sostegno importante, pensato per offrire ai giovani artisti risorse concrete da investire nella propria formazione, nella ricerca e nello sviluppo dei rispettivi percorsi professionali, contribuendo a creare nuove opportunità per il loro futuro nel mondo dello spettacolo.

La serata ha inoltre celebrato due protagonisti del panorama artistico italiano, conferendo a Virginia Raffaele e Lino Guanciale il Premio all’eccellenza artistica, come riconoscimento del valore e della qualità dei loro percorsi professionali e del contributo offerto al mondo dello spettacolo. In virtù del premio ricevuto, la Fondazione mette a disposizione per ciascuno dei due vincitori l’importo di 25.000 euro a sostegno di iniziative benefiche. Virginia Raffaele ha scelto di aiutare l’AIRC, Lino Guanciale ha invece scelto Emergency.

“La cultura non vive soltanto nella capacità di custodire e tramandare ciò che di importante è stato realizzato, ma soprattutto nella possibilità di creare le condizioni perché nuove sensibilità, nuovi linguaggi e nuove esperienze possano emergere. È in questa prospettiva che Fondazione Roma ha scelto di favorire la nascita del Premio Gigi Proietti, un’iniziativa che unisce il valore della memoria alla volontà di mettere in luce il talento di giovani artisti che, con il proprio lavoro, contribuiscono a costruire il futuro dello spettacolo italiano”, ha dichiarato Franco Parasassi, Presidente di Fondazione Roma. “Gigi Proietti ha rappresentato molto più di un grande interprete: è stato un artista capace di attraversare generi e linguaggi, di avvicinare pubblici diversi e di trasmettere, con straordinaria generosità, l’amore per il proprio mestiere. La sua lezione ci ricorda quanto siano importanti la libertà creativa, la curiosità e la capacità di mettersi continuamente in gioco. Valori che ritroviamo nei giovani premiati questa sera e che meritano di essere incoraggiati e accompagnati. Desidero, infine, rivolgere, in questa occasione, un pensiero affettuoso e riconoscente a Sagitta, compagna di vita di Gigi. La sua presenza è stata parte importante della storia umana e artistica di Proietti e il suo ricordo accompagna idealmente questa iniziativa” ha concluso il Presidente

“Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla Fondazione Roma per aver condiviso con la Fondazione Gigi Proietti la volontà di dar vita a questo premio, un progetto nel quale riconosciamo un significato che va ben oltre il valore di un riconoscimento. La sua particolarità sta proprio nella possibilità di unire la memoria a una prospettiva nuova: rendere omaggio a nostro padre attraverso un’iniziativa che si rivolge a chi oggi si prepara a intraprendere il proprio percorso artistico. Non un semplice tributo al passato, dunque, ma un’occasione per investire nel futuro, offrendo a giovani talenti uno spazio di visibilità e, soprattutto, una possibilità per affermarsi. Nostro padre ha sempre riconosciuto nel talento qualcosa che, da solo, non basta: servono dedizione, passione, determinazione e il coraggio di misurarsi con le proprie ambizioni. Sono valori che questo premio intende raccogliere e tradurre in un’opportunità concreta, capace di accompagnare i primi passi di chi sceglie di fare dell’arte il proprio mestiere. Ci auguriamo che per i giovani che lo riceveranno possa rappresentare non un punto d’arrivo, ma un’occasione da cui partire, uno stimolo a proseguire con fiducia e a dare forma alle proprie aspirazioni. E, perché no, anche un piccolo portafortuna per il cammino che li aspetta. È forse questo il modo più significativo per custodire un’eredità artistica: fare in modo che non resti soltanto patrimonio della memoria, ma diventi una possibilità per chi verrà dopo.” ha dichiarato la famiglia Proietti.

Arrivato alla sua seconda edizione, il Premio nazionale “Gigi Proietti” si afferma come un trampolino per le nuove generazioni, ma anche un momento per rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano. Un progetto che, grazie all’impegno di Fondazione Roma e Fondazione Gigi Proietti, mantiene viva l’eredità del grande artista, investendo concretamente nei giovani, offrendo visibilità e opportunità a chi sta costruendo il proprio percorso artistico, favorendo l’incontro tra esperienze, linguaggi e generazioni diverse e sostenendo il futuro dello spettacolo dal vivo.

Hanno presentato la serata Marco Simeoli, Carlotta e Susanna Proietti. Andrea Bianchi, musicista di scena. Coautori della serata Carlotta Proietti e Claudio Pallottini. Scene, Enrico Serafini.