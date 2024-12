Accademia Filarmonica Romana, tutte le declinazioni della musica e della danza

I prossimi appuntamenti per il 2025

Il ritorno dei leggendari MOMIX e di Slava Slava’s Snowshow al Teatro Olimpico, la grande musica da camera al Teatro Argentina, gli Assoli per pianoforte in Sala Casella,

le collaborazioni e i progetti per il pubblico di domani

Prosegue fino a maggio prossimo la stagione 2024-25 dell’Accademia Filarmonica Romana curata dal direttore artistico Domenico Turi, con un ampio ventaglio di proposte fra Teatro Argentina, Teatro Olimpico e la più raccolta Sala Casella. Musica antica e non solo, musica vocale da camera, trii, quartetti, quintetti, recital per strumento solo, nuove commissioni, accostamenti inusuali, puntando sui migliori talenti delle ultime generazioni, accanto a interpreti di consolidata fama. Alla musica si affiancano il teatro e la danza, con il ritorno dei leggendari MOMIX e, a dieci anni dall’ultima apparizione a Roma, lo spettacolo immaginifico di Slava’s Snowshow.

Gli Assoli in Sala Casella

Il nuovo anno si apre con l’avvio giovedì 23 gennaio in Sala Casella (ore 20) della nuova edizione, la nona, di Assoli, il ciclo dedicato alla creazione musicale contemporanea, focalizzata in questa stagione sulla letteratura pianistica dal Novecento a oggi. Sei appuntamenti da gennaio a maggio, in cui tre pianisti specializzati nel repertorio del Novecento e della musica di oggi – Ciro Longobardi, Marco Scolastra, Erik Bertsch –, suonano le musiche di compositori che hanno lasciato il segno nella storia della musica occidentale, quali sono stati Olivier Messiaen, Goffredo Petrassi e Tristan Murail. Altri tre concerti saranno tenuti da altrettanti pianisti-compositori – Jacopo Petrucci, Giordano De Nisi, Francesco Leineri –, dedicando i programmi alla propria musica e a quella di giovanissimi colleghi, presentando nuove creazioni in prima assoluta. L’appuntamento di apertura sarà affidato a Ciro Longobardi per un approfondimento sulla scrittura pianistica di Olivier Messiaen di cui Longobardi in Italia è uno dei più accreditati interpreti. Saranno eseguiti alcuni estratti dal Catalogue d’Oiseaux (1958), una raffinata raccolta di trascrizioni di canti di uccelli ed elementi descrittivi del paesaggio, per la cui registrazione discografica Longobardi ha ottenuto il Premio Abbiati del Disco, e da Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus (1944), un ampio affresco dalla sontuosa ricchezza di immagini sonore.

I concerti al Teatro Argentina

Per i concerti di musica da camera al Teatro Argentina (il giovedì ore 21 o 21.15), l’anno nuovo si apre il 30 gennaio con la formazione barocca Concerto de’ Cavalieri, diretta dal suo fondatore Marcello Di Lisa, in un programma che vede dialogare la musica strumentale del Settecento di Bach e Vivaldi con due lavori – Summa (1977) e De pacem Domine (2004) – del celebre compositore estone Arvo Pärt che nel 2025 festeggia 90 anni.

Torna a gran richiesta il 13 febbraio il Trio di Parma (Alberto Miodini pianoforte, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello), una delle formazioni da camera più longeve e pluripremiate del panorama musicale italiano, che farà ascoltare per l’occasione i primi due Trii con pianoforte di Brahms.

Di più recente, ma dalla già consolidata formazione, il Quartetto Noûs sarà il protagonista del concerto del 20 febbraio con il Quartetto “La morte e la fanciulla” di Schubert e, insieme al clarinettista Nicolai Pfeffer, del Quintetto op. 115 di Brahms.

Debutto a Roma il 13 marzo per la giovanissima stella delle percussioni classiche, musicista dal “tocco impressionante” per The Times, “un fenomeno” per Le Monde: la ventisettenne francese Adélaïde Ferrière esegue un programma di ampio respiro, dagli adattamenti per marimba di musica barocca, al Novecento di Feldman, Donatoni e Xenakis, fino a composizioni dei nostri giorni.

È più grande di un solo anno Filippo Gorini, che con la Ferrière condivide talento eccezionale e maturità che difficilmente si riscontra nei più giovani. Il suo “pianismo coraggioso” ha conquistato le più importanti sale da concerto d’Europa. La Filarmonica, che di Gorini aveva già apprezzato il talento nel 2017 e poi nel 2019, lo accoglie nuovamente il 27 marzo nel primo concerto del nuovo progetto triennale dedicato all’esecuzione delle ultime Sonate di Beethoven e Schubert. Ad arricchire la serata, la prima assoluta di Klavierstück di Beat Furrer fra i principali e più rappresentativi compositori di oggi.

Raffinata belcantista, soprano di grande espressività, Rosa Feola è una delle voci di maggior successo degli ultimi anni, apprezzata interprete operistica. La Filarmonica è lieta di ospitarla in un recital il 10 aprile, accompagnata al pianoforte da Fabio Centanni, in una serata con musiche vocali da camera su testi poetici italiani.

Formazione nata oltre trent’anni fa e fra i più consolidati ensemble dediti al repertorio del Sei-Settecento eseguito secondo criteri storici, a L’Astrée spetta il 15 maggio l’ultimo concerto al Teatro Argentina. In un originale gioco di rimandi e corrispondenze, accanto alla musica di Händel, Corelli e Vivaldi, il violinista Francesco D’Orazio esegue Sequenza VIII di Berio (nel centenario della nascita) e la prima assoluta (commissione della Filarmonica Romana) di un nuovo brano di Toshio Hosokawa, compositore giapponese nelle cui opere confluiscono influenze occidentali e orientali, e che si distingue per una particolare ricerca sul suono.

Gli spettacoli al Teatro Olimpico

Emozioni, risate, poesia e tanta dolcezza: Slava’s Snowshow è lo spettacolo dedicato a tutti, universale e senza tempo. Dal 26 al 30 marzo, a distanza di dieci anni dall’ultima apparizione a Roma, torna la magica creazione del russo Slava Polunin fra i migliori clown al mondo. Un teatro che sfugge a qualsiasi definizione, all’interpretazione unica delle sue azioni e da qualsiasi tentativo di limitazione della libertà.

Sono legati all’Accademia Filarmonica Romana da ben 41 anni: un sodalizio prezioso, quello con i leggendari MOMIX che dall’1 al 13 aprile accolgono il pubblico romano con quella leggerezza e spensieratezza, tesa sempre al futuro, cifra stilistica della compagnia americana. Affrontando le sfide della gravità, le acrobazie degli eccezionali ballerini, il trasformismo dei suoi personaggi, Moses Pendleton, carismatico direttore artistico e fondatore della compagnia, porta in scena i più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la storia dei MOMIX, restituiti con rinnovata intensità.

Filarmonica Educational

Per tutta la seconda parte di stagione proseguono le iniziative mirate a un apprendimento della musica più consapevole e allo stesso tempo divertente. A partire dai più piccoli dai 0 ai 3 anni con i concerti della domenica mattina in Sala Casella di Allegro capriccioso e la voce di Nora Iosia e un ensemble strumentale che eseguirà un repertorio vario per i giovanissimi ascoltatori: musica classica, contemporanea, jazz, celtica, barocca, popolare, etnica, rock e pop. Gli incontri in Sala Affreschi di Bimbi in musica, sempre per bimbi da 0 a 3 anni accompagnati dai genitori, offrono invece la possibilità di comprendere e acquisire con naturalezza il linguaggio musicale.

Si rinnova la collaborazione con AsLiCo per il progetto Opera Domani dedicato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni con percorsi mirati, delineati durante l’arco scolastico, che sfociano nello spettacolo partecipativo del 20 maggio al Teatro Olimpico a conclusione del progetto. In questa stagione toccherà all’ultima opera verdiana, “rivisitata” in Falstaff. Gli allegri giocattoli di Windsor, per la regia Andrea Piazza, con le scene di Alice Vanini e i costumi di Rosario Martone. La parte musicale viene affidata all’Orchestra 1813, voci soliste i cantanti vincitori e finalisti delle ultime edizioni del Concorso AsLiCo. Sempre su Falstaff la Sala Casella accoglierà il progetto Opera Kids dedicato ai più piccoli, bimbi da 3 ai 6 anni (25 febbraio).

In programma per tutto l’anno scolastico i concerti per le scuole, concepiti per gli studenti e le studentesse delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, attraverso un percorso di ascolto in collaborazione con interpreti di talento, e per le Scuole secondarie di secondo grado, lezioni introduttive alla scoperta dei concerti programmati nella stagione da camera al Teatro Argentina.

Le collaborazioni

Si rinnova la collaborazione con l’Umanitaria, con i concerti (il sabato alla ore 18) di giovani interpreti premiati dalla Società milanese: il duo Gullino-Troncarelli violino e pianoforte (22 febbraio), il pianista Daniele Martinelli (15 marzo) e il Duo Yudin-Ruboni clarinetto e pianoforte (12 aprile).

Rinnovata anche la collaborazione con l’Associazione Fabrica che proporrà tre nuovi incontri in un intreccio originale fra Musica e Letteratura.

Biglietti: Teatro Argentina da 19 a 30 euro, Sala Casella 11 euro, Teatro Olimpico (a seconda degli spettacoli) da 25 a 55 euro. I prezzi sono comprensivi di prevendita.

Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org