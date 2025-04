PIANO CITY MILANO

Il festival che fa del pianoforte il cuore pulsante della città

TORNA DAL 23 AL 25 MAGGIO IN TUTTA MILANO

Al Main Stage della GAM – Galleria D’arte Moderna di Milano

due grandi nomi della scena internazionale

INAUGURAZIONE VENERDÌ 23 MAGGIO

CHILLY GONZALES

GRAN FINALE DOMENICA 25 MAGGIO

AMARO FREITAS

PIANO CITY MILANO torna dal 23 al 25 maggio con nuovi ed emozionanti concerti in tutta Milano e per questa quindicesima edizione annuncia in anticipo non solo il concerto inaugurale (quello di Chilly Gonzales previsto per venerdì 23 maggio sul Main Stage della GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano), ma anche quello di chiusura!

Il protagonista del concerto conclusivo di Piano City Milano sarà AMARO FREITAS, per la prima volta ospite del festival e tra i pianisti più innovativi della scena jazz contemporanea. Il suo live, previsto per domenica 25 maggio al Main Stage della Galleria d’Arte Moderna (GAM), rappresenterà un momento di grande intensità artistica e simbolica.

Nato a Recife, nel nord-est del Brasile, Amaro Freitas ha costruito un linguaggio musicale personale e profondamente radicato nella cultura afro-brasiliana. La sua musica, che fonde jazz, spiritualità e ritmi primordiali, è il frutto di una ricerca artistica e umana. “Y’Y”, il suo ultimo album, nasce da un viaggio nell’Amazzonia, tra la natura e la spiritualità del popolo Sateré Mawé.

Dal 2011, Piano City Milano trasforma la città in un grande palcoscenico diffuso: parchi, cortili, case private e luoghi inediti accolgono centinaia di concerti gratuiti, rendendo il pianoforte protagonista assoluto di un’esperienza unica, inclusiva e partecipata.

Ogni anno, Piano City Milano si rinnova con concerti ideati appositamente per il festival. Nell’edizione passata ha presentato oltre 270 concerti in più di 150 location in tutta la città. Tra gli eventi più significativi del 2024 l’inaugurazione con l’anteprima del film-concerto “RYUICHI SAKAMOTO | OPUS” alla GAM – Galleria d’Arte Moderna e i concerti serali del sabato e della domenica nel main stage, il concerto all’alba al Teatro Continuo di Alberto Burri nel Parco Sempione, le interpretazioni di Pierre-Laurent Aimard del “Catalogue d’Oiseaux” in un giardino segreto milanese, i laboratori per i più piccoli e le performance negli spazi dedicati alla condivisione e all’inclusione sociale.

Sin dalla sua nascita, Piano City Milano si distingue come evento unico nel panorama culturale, richiamando un pubblico sempre più ampio e diversificato. Il festival ha inaugurato nuovi spazi in città, riaperto il sipario del Teatro Lirico Giorgio Gaber e promosso iniziative sociali con eventi in luoghi come ospedali, case circondariali, il Refettorio Ambrosiano in collaborazione con Caritas Ambrosiana, Casa Emergency, Fondazione InOltre e tanti altri. L’evento ha inoltre toccato temi importanti portando la musica in luoghi simbolici come il Bosco di Rogoredo e il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Via Corelli.

Piano City Milano è un progetto promosso dall’Associazione Piano City Milano e dal Comune di Milano, con il sostegno del Ministero della Cultura. Grazie alla collaborazione con istituzioni pubbliche, aziende private, associazioni e alla partecipazione attiva dei cittadini, il festival dona alla città un programma che contribuisce all’energia dinamica della città coinvolgendo ogni angolo del tessuto urbano.

