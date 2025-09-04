Ruth di Francesca Cola in Earthink Festival

TeatroTorino

“Ruth” di Francesca Cola approda in Val Chiusella dopo un periodo di sperimentazione, ricerca, manifestazione e presentazione in diversi contesti, approdando in Earthink Festival, giunto alla sua sedicesima edizione focalizzando come sempre l’attenzione sulla sostenibilità e sull’arte in dialogo con la natura. Ruth è un respiro condiviso tra il palco e il prato, un’esperienza che trascende i confini convenzionali del teatro. Con una delicatezza disarmante, Francesca Cola ci introduce a una “creatura antica e futura”, una figura quasi mitologica, ma al contempo profondamente umana. Nel suo mondo, fatto di danza ciclica e di una nostalgia innamorata, Ruth si muove con una morbidezza che avvolge e una forza che genera legami. La pièce si nutre di una poetica in cui la natura non è solo sfondo, ma protagonista silenziosa. L’arte di Francesca Cola si manifesta come un atto di “attraversamento terrestre”, un invito a riconnettersi con le radici primordiali. L’energia che si sprigiona dalla scena è sottile, ma potente, e si riflette negli occhi affascinati degli spettatori seduti sul prato, che diventano parte integrante dell’opera. “Ruth” è un inno alla ciclicità, un sussurro sul filo che ci lega a ciò che è stato e a ciò che sarà. Un’architettura di sopravvivenza che si erge per accogliere un’anima che cerca rifugio e orientamento, segnando il suo percorso con anima, corpo e cuore. È un’opera che, pur muovendosi tra ombre e pelliccia muschiata, riesce a irradiare una luce scintillante, lasciando nello spettatore un senso di profonda e commossa appartenenza. Un gioiello di danza contemporanea che merita di essere vissuto, per riscoprire il linguaggio segreto del mondo che ci circonda. “Ruth” è un’opera d’arte che lascia un segno indelebile, un invito a guardarsi dentro, a confrontarsi con le proprie ombre e a riscoprire la bellezza della propria anima

Visto il 30 agosto 2025

Vidracco (TO)

 

“RUTH”

di e con Francesca Cola

Soundscape: Paola Lesina

Performer: Francesca Cola, Paola Lesina

Light design: Bianca Pizzimenti

Costumes: Armel Brustia, Chiara Giordano

Production: Associazione Didee Arti e Comunicazione. Artistic residency curated by Margine Operativo, supported by the Ecoritmi Network // Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Eticae, Margine Operativo // with the contribution of the Ministry of Culture – Next Generation EU”, Nòva.

 

