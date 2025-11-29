“Ramificazioni festival”, stasera due spettacoli

Porta in scena due spettacoli ad ingresso gratuito firmati da alcune delle realtà più riconosciute della danza contemporanea europea
Un’occasione rara per il pubblico calabrese: sabato 29
novembre, al Palacultura Giovanni Paolo II di Rende (Cs), Ramificazioni Festival
porta in scena due spettacoli ad ingresso gratuito firmati da alcune delle realtà più
riconosciute della danza contemporanea europea. Una serata eccezionale che unisce
qualità artistica e accessibilità, nel solco della missione del festival di portare la grande
danza al territorio.
Protagonista della serata sarà Kor’sia, compagnia con sede a Madrid tra le più premiate e
richieste d’Europa, impegnata in una ricerca che fonde danza, teatro e arti visive. Con
“Wolf Spider”, firmato da Mattia Russo e Antonio de Rosa, Kor’sia rievoca l’energia dei
riti dionisiaci e della tradizione del tarantismo, trasformando la trance collettiva in un
linguaggio contemporaneo potente e magnetico. Le musiche originali di Alejandro da
Rocha, insieme alle voci e alle percussioni di Enza Pagliara ed Elisa Barucchieri,
costruiscono, un viaggio sensoriale sul potere del corpo come strumento di guarigione e
liberazione. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con ResExtensa, compagnia
italiana riconosciuta per la sua ricerca sul corpo rituale e sulle tradizioni performative del
Mediterraneo.
A seguire, Artemis Danza, compagnia diretta da Monica Casadei, porta in scena “Stabat
Mater”, produzione dedicata alla celebre partitura sacra di Gioachino Rossini, un tributo
corale all’anima delle donne e all’amore universale incarnato dalla madre per eccellenza.
Lo spettacolo è l’esito di un lungo percorso di ricerca sul dialogo tra danza e musica
spirituale: una preghiera collettiva senza tempo, che attraversa dolore, fragilità e rinascita.
Offrendo gratuitamente due delle più importanti produzioni della stagione, Ramificazioni
Festival conferma la sua vocazione a costruire ponti tra pubblico e artisti, tra territori e
grandi firme della scena internazionale, rendendo la danza d’autore accessibile a tutti.
La IX edizione del festival – ideata e prodotta dall’Associazione Italìa & Co, riconosciuta
dal Ministero della Cultura e sostenuta dalla Regione Calabria – proseguirà fino al 12
dicembre, con il gran finale alla Galleria Nazionale di Cosenza con Spellbound
Contemporary Ballet e Compagnia Zappalà Danza.
RAMIFICAZIONI FESTIVAL 2025 | I PROSSIMI SPETTACOLI IN CALENDARIO:
29.11 – Kor’sia & ResExtensa in “Wolf Spider” | Artemis Danza in “Stabat Mater” / Palacultura
Giovanni Paolo II – Rende (CS)
12.12 – Spellbound Contemporary Ballet & Compagnia Zappalà Danza in “Dalla A alla Z”
/ Galleria Nazionale – Cosenza
