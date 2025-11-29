“Ramificazioni festival”, stasera due spettacoli

Porta in scena due spettacoli ad ingresso gratuito firmati da alcune delle realtà più riconosciute della danza contemporanea europea

Un’occasione rara per il pubblico calabrese: sabato 29

novembre, al Palacultura Giovanni Paolo II di Rende (Cs), Ramificazioni Festival

porta in scena due spettacoli ad ingresso gratuito firmati da alcune delle realtà più

riconosciute della danza contemporanea europea. Una serata eccezionale che unisce

qualità artistica e accessibilità, nel solco della missione del festival di portare la grande

danza al territorio.

Protagonista della serata sarà Kor’sia, compagnia con sede a Madrid tra le più premiate e

richieste d’Europa, impegnata in una ricerca che fonde danza, teatro e arti visive. Con

“Wolf Spider”, firmato da Mattia Russo e Antonio de Rosa, Kor’sia rievoca l’energia dei

riti dionisiaci e della tradizione del tarantismo, trasformando la trance collettiva in un

linguaggio contemporaneo potente e magnetico. Le musiche originali di Alejandro da

Rocha, insieme alle voci e alle percussioni di Enza Pagliara ed Elisa Barucchieri,

costruiscono, un viaggio sensoriale sul potere del corpo come strumento di guarigione e

liberazione. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con ResExtensa, compagnia

italiana riconosciuta per la sua ricerca sul corpo rituale e sulle tradizioni performative del

Mediterraneo.

A seguire, Artemis Danza, compagnia diretta da Monica Casadei, porta in scena “Stabat

Mater”, produzione dedicata alla celebre partitura sacra di Gioachino Rossini, un tributo

corale all’anima delle donne e all’amore universale incarnato dalla madre per eccellenza.

Lo spettacolo è l’esito di un lungo percorso di ricerca sul dialogo tra danza e musica

spirituale: una preghiera collettiva senza tempo, che attraversa dolore, fragilità e rinascita.

Offrendo gratuitamente due delle più importanti produzioni della stagione, Ramificazioni

Festival conferma la sua vocazione a costruire ponti tra pubblico e artisti, tra territori e

grandi firme della scena internazionale, rendendo la danza d’autore accessibile a tutti.

La IX edizione del festival – ideata e prodotta dall’Associazione Italìa & Co, riconosciuta

dal Ministero della Cultura e sostenuta dalla Regione Calabria – proseguirà fino al 12

dicembre, con il gran finale alla Galleria Nazionale di Cosenza con Spellbound

Contemporary Ballet e Compagnia Zappalà Danza.

RAMIFICAZIONI FESTIVAL 2025 | I PROSSIMI SPETTACOLI IN CALENDARIO:

29.11 – Kor’sia & ResExtensa in “Wolf Spider” | Artemis Danza in “Stabat Mater” / Palacultura

Giovanni Paolo II – Rende (CS)

12.12 – Spellbound Contemporary Ballet & Compagnia Zappalà Danza in “Dalla A alla Z”

/ Galleria Nazionale – Cosenza

