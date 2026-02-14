Al “Grillo” di Soverato domani c’è “The Prudes”

Grande attesa nel caratteristico teatro del Grillo di Soverato (Catanzaro) di cui è direttore artistico Claudio Rombolà per “The Prudes” di Anthony Nelson per la regia di Gianluigi Fogacci e traduzione del testo di Natalia di Giammarco con protagonisti Carlotta Proietti e lo stesso Fogacci.

The Prudes è una commedia provocatoria che esplora le dinamiche intime e complesse di una relazione di coppia. I protagonisti, James e Jessica, sono una coppia che sta insieme da nove anni e convive da sei. Nonostante la loro lunga relazione, non fanno sesso insieme da quattordici mesi.

Jessica, desiderosa di riaccendere la passione, propone una soluzione estrema: consumare un rapporto sessuale davanti al pubblico di un teatro. Se James accetta, la loro relazione avrà una possibilità di salvezza; se rifiuta, Jessica è pronta a lasciarlo.

La situazione si complica ulteriormente quando i due iniziano a svelare al pubblico i lati più nascosti della loro relazione, trasformando lo spettacolo in una sorta di terapia di coppia collettiva. Il pubblico diventa parte integrante della narrazione, osservando e giudicando le dinamiche tra i due protagonisti. Il confine tra realtà e finzione si fa sottile, mentre emergono vecchie ruggini, giochi di travestimenti e colpi di scena che mettono in discussione l’autenticità dei personaggi e delle loro motivazioni.

DATA

15 Febbraio 2026

ORARIO

TURNO A ore 17:00

TURNO B ore 20:45