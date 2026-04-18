Ubu re di Tronca e Aprile allo spazio dei Pappagalli in Trappola a Torino

Uscendo dai circuiti istituzionali per immergersi nelle trame del teatro indipendente torinese, lo spazio intimo di Pappagalli in trappola offre un terreno fertile per l’esplorazione del grottesco. Angelo Tronca, mattatore e autore, rielabora l’eredità patafisica e surreale di Alfred Jarry in uno spettacolo che ibrida le dinamiche di Ubu Re con le visioni di Movti, altro successo di Angelo Tronca insieme a Ludovica Aprile, qui in veste di regista. In un ambiente in cui il confine tra palco e platea viene annullato, l’impatto visivo si affida alla fisicità debordante degli interpreti e a un utilizzo parsimonioso ma graffiante degli oggetti di scena, trasformando la povertà di mezzi in una scelta estetica di rottura. L’interazione tra Tronca e Francesco Gargiulo genera siparietti di puro cinismo teatrale, richiamando la comicità bassa e terrena dei clown scespiriani, ma calata in un contesto di disillusione contemporanea. La presenza di Lorenzo Bartoli fa da contrappeso filosofico, tessendo digressioni che elevano la farsa a specchio deformante della nostra società. Il dialogo interculturale qui non si manifesta in modo didascalico, ma emerge nella capacità dello spettacolo di tradurre l’assurdità del potere e della prevaricazione – temi universali – in un linguaggio fisico, ritmico e profondamente dissacrante. Tronca dimostra un controllo interpretativo notevole nel gestire le alchimie del piccolo spazio, costringendo lo spettatore a un confronto ravvicinato con l’osceno e il comico, andandolo a stanare dalla comoda tana in cui è rannicchiato per renderlo partecipe e complice degli atti puramente surreali che la scena impone. Il genio del Tronca si materializza anche in un dispositivo creato con la stampante 3D che registra e impreca, che offende e annaspa fra parole, suoni, onomatopee, deflagrazioni. L’illuminazione, cruda e frontale, non concede vie di fuga visive: siamo tutti complici delle atrocità tragicomiche che si consumano a pochi passi da noi, in una liturgia teatrale che rivendica la necessità dell’irriverenza. Ubu Re è morto, Ubu Re è vivo… più che mai.

Visto l’11 aprile 2026

Spazio Pappagalli in Trappola – Torino

Ubu Re

di Alfred Jarry

adattamento a cura di tutta la compagnia

regia di Ludovica Aprile

con Angelo Tronca, Francesco Gargiulo, Lorenzo Bartoli