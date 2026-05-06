“Ares Trio” in concerto a Palazzo De’ Nobili

Lo spettacolo sarà dedicato alla già presidente degli Amici della Musica Luisa Scambia venuta a mancare in questi giorni

Un ensemble che da sempre condivide lo stesso orizzonte sonoro. L’Ares Trio appartiene a questa dimensione rara. Venerdì 8 maggio, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili a Catanzaro, Carlotta Malquori, al violino, Matteo Fabi, al violoncello, e Andrea D’Amato, al pianoforte si esibiranno in un concerto proposto dall’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, aderente ad AMA Calabria, in cui metteranno in evidenza le loro enorme sensibilità artistica. L’evento sarà dedicato a Luisa Scambia, già Presidente degli Amici della Musica, venuta a mancare in questi giorni.

A raccontare lo spirito di questa serata è la Presidente Daniela Faccio, che sottolinea come «l’Ares Trio rappresenti una delle realtà cameristiche più interessanti della nuova generazione. Ciò che colpisce non è solo la qualità tecnica, ma la loro capacità di trasformare ogni concerto in una rilevante esperienza emotiva. Siamo felici di accoglierli nella nostra stagione, certi che il pubblico vivrà momenti di grande intensità musicale».

Tre musicisti, una identità

In ogni performance i tre componenti dell’Ares Trio possiedono un’intesa naturale fatta di scambi continui. Pur conservando una propria identità, riescono a fondere il suono penetrante del violino con il timbro caldo e narrativo del violoncello e con la solidità sensibile del pianoforte, diventando un’unica voce.

Questa fusione nasce anche dalle loro storie personali. Carlotta Malquori è in possesso di una musicalità istintiva e di un’attenzione al dettaglio che non diventa mai vana. Matteo Fabi ha un approccio intimo con il suo violoncello, con il quale unisce la sua eccellente tecnica a una capacità rara di trasformare il suono con naturalezza. Andrea D’Amato, al pianoforte, è il centro pulsante del trio: sostiene il suono, conferendogli un profondo equilibrio, ma sa anche lasciare spazio agli archi, modellando la dinamica con una sensibilità che tiene insieme l’intero discorso musicale.

Insieme costruiscono un dialogo che non è mai prevedibile, ma è un flusso continuo in cui ognuno riconosce lo spazio dell’altro e lo condivide diventando un’unica presenza.

Il programma: due capolavori, due mondi emotivi

Nel concerto di Catanzaro l’Ares Trio eseguirà due capolavori della musica da camera di fine Ottocento, un accostamento che, come racconta Carlotta Malquori, «offre un viaggio tra sensibilità diverse ma complementari. Il Trio in sol minore di Ernest Chausson si distingue per il suo lirismo intenso e la raffinatezza armonica, tipica della scuola francese, con atmosfere sospese e profondamente espressive. A seguire, il Trio n. 3 in fa minore op. 65 di Antonín Dvořák unisce slancio romantico e radici popolari, alternando momenti di grande energia a pagine di intima malinconia. Insieme, le due opere creano un dialogo ricco di contrasti e suggestioni, esaltando le potenzialità espressive della formazione in trio».

Nel Trio di Ernest Chausson, l’Ares Trio troverà un terreno ideale per far emergere la propria sensibilità: la scrittura, con le sue ombre e le sue aperture improvvise, permetterà ai tre interpreti di modellare il suono, lasciando che la musica si espanda con naturalezza. Con Antonin Dvořák, invece, il clima si fa più terreno e pulsante, attraversato da quella malinconia slava che alterna slancio e introspezione. Il trio affronta questi contrasti con una maturità sorprendente e mai fine a sé stessa.

Sarà possibile assistere al concerto dell’Ares Trio con l’abbonamento per l’anno 2025-2026 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Ernest Chausson

Piano Trio op.3 in Sol minore

Pas trop lent – animé

Vite

Lent

Animé

Antonín Dvořák

Piano Trio op.65 n.3 in Fa minore

Allegro ma non troppo

Allegretto grazioso

Poco adagio

Finale – allegro con brio