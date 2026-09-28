Piano City Roma, la grande musica in Comune

Oltre 130 artisti per 200 concerti fra il 3 e 4 ottobre per la prima edizione romana del grande evento musicale gratuito

Arriva per la prima volta nella Capitale, Piano City Roma, il primo evento musicale gratuito che accoglie in città oltre 200 concerti fra 90 location coinvolgendo oltre 130 artisti.

Appuntamento il 3 e 4 ottobre fra piazze monumentali, sale da concerto, musei e istituti culturali, parchi e locali, scuole di musica e abitazioni private, ponti e centri commerciali, coinvolgendo tutta la città, dal centro alla periferia. Andrea Lucchesini, Rita Marcotulli, Leonora Armellini, Gilda Buttà, lo svizzero Nik Bärtsch, l’ungherese Dénes Várjon sono solo alcuni degli artisti coinvolti. Un festival diffuso che invade tutta la città e che nasce da un’idea, lanciata a Berlino nel 2010, di Andreas Kern.

L’edizione romana, con la direzione artistica di Oscar Pizzo, è dislocata in diverse location: fra gli appuntamenti, il concerto di Cesare Picco al Pantheon (3 ottobre ore 22) per l’anteprima mondiale dei brani del suo EP “Edge – Suoni dalla soglia”, il flamenco della sivigliana Laura de Los Angeles a Piazza di Spagna, i concerti ispirati all’acqua a Palazzo Poli con Luca Schenwald, Sara Damiani, Adriano Leonardo Scapicchi, Sofia Bras, Stefania Tallini, il jazz di Silvia Manco al Parco Tevere, il tango argentino al Ponte della Musica con Fabrizio Mocata e Gabriella Artale.

Fra gli appuntamenti più suggestivi, i concerti all’alba al Pincio (6.45 del 4 ottobre) con Gilda Buttà, storica pianista di Morricone, e Mojca Pregeljc, di Jacopo Petrucci al Giardino degli Aranci, il concerto di Cecilia Grillo e Andrea Morricone a Casa Sordi, la storica villa dell’attore romano. Me i concerti animeranno numerose altre location, dalla LUISS che ospita, fra gli altri il reading-concerto dedicato a Domenico Scarlatti con Alberto Riva e Leonora Armellini, alla Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in Piazza di Pietra con la maratona Chopin, da Palazzo delle Esposizioni con la parata di stelle della ECM (tra cui Dénes Várjon, Giovanni Guidi, Anna Gourari) alla Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana con l’integrale delle sonate di Mozart, dal Teatro Costanzi che ospita Gile Bae per le Variazioni Goldberg di Bach al Parco della Musica con Andrea Fornaciari che spazierà da Leonard Bernstein a Philip Glass.

Numerosi gli eventi presso le scuole di musica e istituti, fra cui l’Accademia d’Ungheria, Palazzo Braschi, senza dimenticare gli eventi on the road tra cui il jazz di Edoardo Ruggiero al Largo di Pietralata, i concerti in Piazza Santa Maria in Trastevere, nel Giardino di Piazza Vittorio, nel centro commerciale Euroma2. Non manca Piano City Kids che coinvolge giovanissimi pianisti che si esibiranno anche per i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il progetto inedito, partecipato e diffuso, realizzato dall’Associazione Pianocity, coinvolge migliaia di spettatori con la novità dell’House Concert che offre la possibilità, a chi possiede un pianoforte, di ospitare un mini concerto da camera. Fra gli eventi della sezione, i concerti presso la Salotto Papale e la villa di Marco Arcieri.

Gran finale in Piazza del Campidoglio con tre star del pianoforte, Leonora Armellini, Gilda Buttà e Rita Marcotulli. Dettagli e programma completo su www.pianocity.it.

Fabiana Raponi