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AR.MA TEATRO, Archimede – La luce nella curva del mondo

Redazione Roma
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A Roma, 11 Ottobre 2026, ore 18.00

L’11 ottobre 2026 alle ore 18.00, il palco di AR.MA Teatro

ad accogliere lo spettacolo “Archimede – La luce nella curva del mondo”, scritto e diretto da Ottavio Cannizzaro. Prodotto da ArcheArt in collaborazione con l’Associazione Le Interferenze all’interno del progetto RE-CONNECT, l’opera si presenta come una tragedia greca contemporanea, intensa e visionaria, che rilegge in chiave poetica ed emotiva la figura immortale di Archimede.
LO SPETTACOLO
Nel cuore di una Siracusa sospesa tra pietra, mare, memoria e assedio, lo spettacolo mette in scena la frattura tra la ricerca della conoscenza e le sue conseguenze devastanti. Non una semplice rievocazione storica, ma un’esperienza sensoriale e poetica capace di fondere il linguaggio della drammaturgia classica con suggestioni sceniche contemporanee e post-apocalittiche.
Attraverso un impianto scenico suggestivo — dove luci, teli monumentali e atmosfere rarefatte diventano parte attiva della narrazione — la vicenda indaga il dilemma fondamentale: cosa accade quando un uomo vede più lontano del proprio tempo? Quando un’idea nata per comprendere il mondo diventa strumento di potere o presagio di rovina?
SINOSSI
Al centro della drammaturgia c’è Archimede, raffigurato non solo come il genio dell’antichità, ma come un uomo tormentato da interrogativi universali. Attorno a lui prendono vita figure simbolo dell’esistenza umana e civile: Leonida, il guardiano razionale dell’ordine; Clea, giovane studiosa che incarna la coscienza critica e il dubbio; Melissa, voce intima e sensibile della quotidianità; e il Coro di Siracusa, presenza collettiva che incarna la memoria, la paura e il destino della città.
IL CAST E I CREDITI ARTISTICI
Scrittura e Regia: Ottavio Cannizzaro
In scena: Riccardo Sarti, Tommaso Quadrella, Giulia Guastella, Federica Guglielmino, Arianna Angioli, Salvo Mancuso, Emilio Lumastro, Paola Bonaccorso, Anastasia Caputo, Antonio Claudio Costantino, Alessandra Giovannetti
Musiche inedite: Vittore Savoini
Coreografie: Melania Liotta
Costumi: Monica Covato
Scenografie: Luciano Trovò
Trucco e Parrucco: Aldo Caldarella ed Ente ARS di Siracusa
Assistente alla regia: Alessandra Giovannetti
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Quando: Domenica 11 Ottobre 2026, ore 18:00
Dove: AR.MA Teatro, Via Ruggero di Lauria 22, Roma
Partner e Sostenitori: Province x Giovani, Buio in Sala Acting School, ARS

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