Teatro di Figura in Sudafrica, Losotho e Namibia, con la Compagnia Teatro Verde di Roma

. Dal 16 ottobre a Johannesburg, Pretoria, Maseru e Windhoek con 6 rappresentazioni e una masterclass

Dal 14 al 26 ottobre due spettacoli in sei rappresentazioni e una Masterclass tra Sudafrica, Lesotho e Namibia

In occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 2026 e per celebrare i 40 anni di storia, la Compagnia Teatro Verde di Roma, diretta da Veronica Olmi, è in partenza per una nuova tournée internazionale in Sudafrica, Lesotho e Namibia.

Su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Pretoria, dal 14 al 26 ottobre la tournée toccherà tre Paesi, con sei rappresentazioni e una Masterclass, in un programma che unisce teatro di figura, clownerie, musica e formazione.

Due i titoli portati in tournée. Opera Buffa, di Andrea Calabretta, Emanuele Avallone e Gianluigi Capone, con la regia di Walter Broggini, scene e burattini di Roberto Capone e musiche del repertorio lirico italiano a cura di Enrico Biciocchi. Sulle note delle arie più celebri, il Teatro di figura e il Circo si incontrano grazie alla curiosità di due facchini. Dietro le quinte del Teatro dell’Opera spostano scatole, sistemano, giocolano, scherzano… Dalle scatole escono suoni, desideri, dubbi e certezze. Insieme al pubblico, immaginano storie di amore e poesia. Andrea Calabretta e Gianluigi Capone ci accompagnano tra sogno e realtà, tra cultura alta e popolare, lasciandosi cullare dal bel canto. Troveremo Rossini, Puccini, Mozart e con loro Cenerentola, La gaza ladra, Turandot, Il Flauto Magico, Don Giovanni da ascoltare con altre orecchie e nuovi sguardi ad ogni età.

Circo in valigia, di e con Gianluigi Capone, per la regia di Andrea Calabretta, parte invece da pochi elementi essenziali: un clown, una valigia e una buona dose di immaginazione. Da qui prende forma un circo tutto da inventare, nel quale pensieri, idee e sogni diventano materia teatrale e conducono il pubblico di tutte le età dentro un gioco poetico e divertente.

Alla tournée si affianca la Masterclass Segui il ritmo, a cura di Veronica Olmi e Matilde Biciocchi, rivolta a giovani studenti delle arti performative. Il laboratorio propone un avvicinamento alla lingua italiana in modo pratico, giocoso e creativo, partendo dalla storia del teatro di figura e del teatro ragazzi italiano e dall’esperienza quarantennale del Teatro Verde di Roma. I partecipanti saranno coinvolti nella creazione di piccole storie e personaggi, utilizzando il teatro e la musica come linguaggi universali capaci di favorire l’incontro e creare relazioni tra persone e culture diverse.

La Compagnia Teatro Verde, riconosciuta dal MIC – Ministero della Cultura dal 1979, affonda le sue radici nell’Opera dei Burattini fondata nel 1947 da Maria Signorelli e dal 2000 opera con l’attuale denominazione. La direzione artistica è affidata a Veronica Olmi. La Compagnia ha sede al Teatro Verde di Roma, storico teatro dedicato alle nuove generazioni, dove cura la Rassegna Nazionale Oltre la scena, quest’anno giunta alla 41ª edizione. Accanto alla stagione teatrale, la sua attività comprende la Scuola di Teatro…verde, i laboratori espressivi, il Teatro a Motore, i percorsi di formazione, le attività nelle scuole, le letture nelle biblioteche e nelle librerie, il Teatrino dei Burattini e il Cantastorie. È socia dell’UNIMA Italia, di ASSITEJ e di AsT.Ra. e svolge attività di produzione e tournée in Italia e all’estero.

La tournée è realizzata grazie all’Istituto Italiano di Cultura di Pretoria, al suo direttore Michele Gialdroni e al Ministero della Cultura, che hanno sostenuto questo progetto di scambio culturale.

IL PROGRAMMA

SUDAFRICA. Johannesburg – 16 ottobre, ore 11 – OPERA BUFFA – Crawford International School

Pretoria – 16 ottobre, ore 15 – CIRCO IN VALIGIA – Curro School

Johannesburg – 17 ottobre, ore 14 – CIRCO IN VALIGIA – Italian Club, Bedfordview

LESOTHO. Maseru – 19 ottobre, ore 10 – CIRCO IN VALIGIA – American School

NAMIBIA. Windhoek – 21 ottobre, ore 11 – CIRCO IN VALIGIA – in un’area periferica della città

Windhoek – 22 ottobre, ore 11 – OPERA BUFFA – National Theatre of Namibia

Windhoek – 22 ottobre, ore 14 – MASTERCLASS “SEGUI IL RITMO” – National Theatre of Namibia