I Beatles a Roma e l’Orchestra Arios, A BEATLES’ ORCHESTRA: LENNON & McCARTNEY

Venerdì 16 ottobre (ore 20:30) al Teatro Ghione di Roma

I Beatles a Roma e l’Orchestra Arios

presentano A BEATLES’ ORCHESTRA: LENNON & McCARTNEY, un nuovo spettacolo che celebra il genio creativo di John Lennon e Paul McCartney attraverso i loro capolavori con i Beatles e da solisti, venerdì 16 ottobre (ore 20:30) al Teatro Ghione.

Un intenso viaggio musicale e teatrale attraverso la produzione dei due artisti, che comprende i brani nati dall’esperienza condivisa con i Beatles e le opere realizzate successivamente come solisti. Un racconto sonoro interpretato in arrangiamenti per band dal vivo e grande orchestra.

Sul palco, una live band e l’orchestra dialogano costantemente, creando un equilibrio potente tra energia rock e profondità sinfonica. A BEATLES’ ORCHESTRA: LENNON & McCARTNEY non è solo un concerto, ma un vero e proprio spettacolo, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza emozionale intensa e immersiva attraverso la meravigliosa musica dei Beatles.

Sul palco, i capolavori intramontabili dei Beatles prenderanno vita grazie alla band composta da Simone Mariani, Francesco Luz, Manuel Murgano, Matteo Palladini e Francesco Pradella, che si fonderà musicalmente con l’’Orchestra Arios diretta dal M° Daniele Viri.

Un itinerario musicale che diventa esperienza teatrale, grazie alla regia di Matteo Ziglio, e di grande attrazione per gli appassionati e collezionisti, con la mostra di rarità beatlesiane curata da Giampietro D’Ercole.

Oltre la tappa romana, il progetto “A Beatles’ Orchestra” proseguirà con nuove date in altre città italiane, per portare i capolavori dei Beatles e la magia sinfonica in giro per l’Italia.

Per seguire le novità: https://linktr.ee/abeatlesorchestra e su https://www.facebook.com/beatlesaroma?locale=it_IT

🎟 Biglietti su Ticketone:

https://www.ticketone.it/artist/a-beatles-orchestra/

📍 Teatro Ghione – Via delle Fornaci, 37 – Roma

📧 info@teatroghione.it | ☎ 06 6372294

https://www.teatroghione.it/spettacoli/beatles2025