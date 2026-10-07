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I Beatles a Roma e l’Orchestra Arios, A BEATLES’ ORCHESTRA: LENNON & McCARTNEY

Redazione Roma
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Venerdì 16 ottobre (ore 20:30) al Teatro Ghione di Roma

I Beatles a Roma e l’Orchestra Arios

presentano A BEATLES’ ORCHESTRA: LENNON & McCARTNEY, un nuovo spettacolo che celebra il genio creativo di John Lennon e Paul McCartney attraverso i loro capolavori con i Beatles e da solisti, venerdì 16 ottobre (ore 20:30) al Teatro Ghione.
Un intenso viaggio musicale e teatrale attraverso la produzione dei due artisti, che comprende i brani nati dall’esperienza condivisa con i Beatles e le opere realizzate successivamente come solisti. Un racconto sonoro interpretato in arrangiamenti per band dal vivo e grande orchestra.
Sul palco, una live band e l’orchestra dialogano costantemente, creando un equilibrio potente tra energia rock e profondità sinfonica. A BEATLES’ ORCHESTRA: LENNON & McCARTNEY non è solo un concerto, ma un vero e proprio spettacolo, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza emozionale intensa e immersiva attraverso la meravigliosa musica dei Beatles.
Sul palco, i capolavori intramontabili dei Beatles prenderanno vita grazie alla band composta da Simone Mariani, Francesco Luz, Manuel Murgano, Matteo Palladini e Francesco Pradella, che si fonderà musicalmente con l’’Orchestra Arios diretta dal M° Daniele Viri.
Un itinerario musicale che diventa esperienza teatrale, grazie alla regia di Matteo Ziglio, e di grande attrazione per gli appassionati e collezionisti, con la mostra di rarità beatlesiane curata da Giampietro D’Ercole.
Oltre la tappa romana, il progetto “A Beatles’ Orchestra” proseguirà con nuove date in altre città italiane, per portare i capolavori dei Beatles e la magia sinfonica in giro per l’Italia.

Per seguire le novità: https://linktr.ee/abeatlesorchestra e su https://www.facebook.com/beatlesaroma?locale=it_IT
🎟 Biglietti su Ticketone:
https://www.ticketone.it/artist/a-beatles-orchestra/
📍 Teatro Ghione – Via delle Fornaci, 37 – Roma
📧 info@teatroghione.it | ☎ 06 6372294
https://www.teatroghione.it/spettacoli/beatles2025

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