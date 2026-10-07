ProsaRoma

Spazio Diamante, Anagramma di madre e Come profondo il male

Redazione Roma
Redazione Roma
47

Dal 13 al 18 ottobre

Dal 13 al 18 ottobre, lo Spazio Diamante propone due appuntamenti in contemporanea, tra Sala Black e Sala Gray.

In Sala Black, Anagramma di madre di Betta Cianchini, con Antonio Guerriero e Luana Pantaleo, per la regia di Giuseppe Miale Di Mauro.
In Sala Gray, Com’è profondo il male, scritto e interpretato da Davide Cirri, con Sergio Beercock alla scrittura, alle musiche originali e alla co-regia.
Due spettacoli che affrontano temi profondamente umani attraverso prospettive e linguaggi differenti.
Da una parte il post partum, raccontato attraverso le voci di madre e padre.
Dall’altra la solitudine e il bisogno di essere visti e ascoltati, sullo sfondo della Palermo di Ballarò.

Una settimana che porta in scena due racconti intimi, autentici e contemporanei.

Una drammaturgia cruda e ironica che affronta un tema poco raccontato in teatro: il post partum, vissuto da entrambi i punti di vista genitoriali. Una problematica che fino ad oggi è stata esclusivamente appannaggio femminile.
Alternando con ritmo serrato le voci di madre e padre, lo spettacolo attraversa le trasformazioni profonde, le paure sussurrate, la stanchezza estrema e l’ironia inaspettata dei primi mesi dopo la nascita di un figlio.
Una confessione teatrale, senza filtri, nata dall’intervista di 563 donne neo-mamme che hanno trovato il coraggio di “chiedere aiuto”.
Il risultato è uno spettacolo comico e commovente, dove le fragilità diventano forza e l’intimità più privata si fa materia scenica universale. Scritto da Betta Cianchini, lo spettacolo mescola realismo e teatralità̀ con uno stile diretto, graffiante e autentico. La regia di Giuseppe Miale di Mauro attraversa le difficoltà con lucidità e ironia, restituendo una verità nuda che non cerca consolazione, ma autenticità.
I due protagonisti, interpretati da Antonio Guerriero e Luana Pantaleo, danno voce a un’esperienza condivisa ma vissuta con sensibilità̀ differenti, tra urla soffocate e risate improvvise, senso di inadeguatezza e slanci d’amore assoluto.

ANAGRAMMA DI MADRE è un atto unico che parla a chi è genitore, a chi lo sarà, ma soprattutto a chi non ha mai trovato le parole per raccontare il dopo. Perché diventare genitori è forse il parto più complicato.

Teatro dell’Opera di Roma, S|Confinamenti per la nuova stagione 2023/2024
Una donna e il suo bagaglio
“Trilogia dopo Salò”: quando il dramma di un Paese si consuma in tre atti
FRIDA. UNA BOMBA AVVOLTA IN NASTRI DI SETA
Teatro Verde, al via la 39esima stagione
Condividi questo articolo
Articolo precedente Enrico Pagano, un autunno ricchissimo di impegni per il giovane direttore
Articolo successivo AR.MA TEATRO, Archimede – La luce nella curva del mondo

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Spazio Diamante, Vocifero – Tra le forme della Slam Poetry
Festival/Rassegna Roma
REF 2026, il ritorno di Wim Vandekeybus col revival del seminale “What the Body Does Not Remember”
Danza/Balletto Festival/Rassegna Roma
Videocittà sbarca a Napoli, Festival della Visione e della Cultura Digitale arriva al Real Albergo Dei Poveri
Evento Napoli
Il Mercato dell’Arte, la II edizione
Evento Roma