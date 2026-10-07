Enrico Pagano, un autunno ricchissimo di impegni per il giovane direttore

Gli impegni tra Roma, Milano, Genova, Ferrara, Arezzo e Catania

Dopo il grande successo del Royal Summer Stage nel Parco della Villa Reale di Monza, e la serata haendeliana al Teatro Comunale di Modena con Carmela Remigio e Raffaele Pe, prosegue l’autunno di Enrico Pagano, fra i più giovani ed attivi direttori d’orchestra italiani, unico ad aver fondato il proprio ensemble 12 anni orsono a soli diciannove anni ed oggi in residenza alla IUC di Roma, dove aprirà la stagione, al Royal Summer Stage di Monza e da quest’anno anche alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano per La Società dei Concerti. Ai cinque appuntamenti con la sua Orchestra Canova, si aggiungono poi l’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani a Ferrara, la doppia data di Catania per il debutto sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini e la prima volta alla guida dell’Orchestra Giovanile di Arezzo per Youth Music Festival

Ormai volto noto oltre i confini della musica colta e solida bacchetta soprattutto sul repertorio settecentesco, in cui trova sempre un accento di fresco vitalismo perfetto per coinvolgere un pubblico più ampio e giovane, in questo intenso autunno concertistico con quattro appuntamenti con la sua orchestra under35, la Canova, e altri tre con l’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, poi con l’Orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania, quindi con l’Orchestra Giovanile di Arezzo, Enrico Pagano intraprenderà un cammino fatto di impaginati da Rossini fino alla contemporaneità di Silvia Colasanti, con cui aveva già collaborato per l’Opera di Roma.

Si parte il 14 ottobre dal Teatro Comunale di Ferrara per la terza volta alla testa dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani con un programma ‘alla Toscanini’, in un percorso a ritroso dalla sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dvorak, ricca di melodie folkloriche boeme e dall’America nera e indiana, alla solarità e teatralità dell’ouverture dalla Gazza Ladra di Rossini. Un impaginato di grande potenza affidato ai migliori tra i giovani musicisti italiani guidati da un direttore di pochi anni maggiore, per un’esplosione d’energia musicale.

Quindi il 17 ottobre nell’aula magna dell’Università La Sapienza di Roma si avrà la serata di apertura della stagione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti IUC in un doppio Beethoven con la Sinfonia n.2 e il Concerto in re maggiore per violino e orchestra. Autore amatissimo e molto frequentato da Pagano per la sua compenetrazione tra i linguaggi di Settecento e Ottocento, il programma verrà riproposto a Milano per inaugurare la nuova residenza di Pagano e Orchestra Canova nella stagione al Conservatorio Giuseppe Verdi di La Società dei Concerti il 21 ottobre. Entrambi i concerti saranno impreziositi dalla violinista olandese Hawijch Elders, virtuosa ventottenne già artista in residenza alla Queen Elisabeth Music Chapel e collaboratrice di artisti quali Gabetta, Sokolov e Chamayou.

Il 27 ottobre Pagano tornerà poi con la sua Canova in Sala Verdi del Conservatorio di Milano per la rassegna JazzMI con Rhapsody & Blues, originale impaginato tra musica scritta e jazz insieme al mago del pianoforte Marco Mezquida, considerato uno dei più versatili pianisti, compositori e improvvisatori della scena jazz mondiale.

Il 30 ottobre ad Arezzo tornerà poi a collaborare con la compositrice italiana Silvia Colasanti, con cui vanta un lungo sodalizio, per l’esecuzione al Teatro Petrarca del suo melologo Orfeo. Flebile queritur lyra, presentato alla IUC di Roma nel 2009 per la prima volta, e che torna oggi in nuova veste grazie all’Orchestra Giovanile di Arezzo e alla fresca star internazionale Giovanni Andrea Zanon al violino, forse una delle nuove leve italiane più interessanti nel panorama mondiale e di certo volto noto al grande pubblico grazie anche alla sua performance in occasione della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina.

Il 3 novembre invece sarà la volta della stagione della GOG al Teatro Carlo Felice di Genova con l’innovativo progetto di teatro musicale Notte Eretica di Alessandro Baricco, originale lavoro aperto che ha visto più volte Orchestra Canova, Pagano e Intende Voci Ensemble insieme sul palco ad improvvisare l’impaginato, seguendo le suggestioni del narratore Baricco sulla storia della musica in un intenso e libero dialogo con il pubblico. La serata che sarà trasmessa in diretta da Radio Rai3, suggella il lungo rapporto personale e professionale tra Baricco e Pagano, iniziato nel 2020 con lo spettacolo dedicato ai 250 anni dalla nascita di Beethoven in Arena di Verona.

Il 7 e 8 novembre al Teatro Metropolitan di Catania Enrico Pagano debutterà sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini con Aimez-vous Brahms?, impaginato tutto brahmsiano, quindi di un Ottocento che affonda saldamente le radici in quel classicismo viennese così congeniale al giovane direttore romano, per quanto sia la sua prima volta con il grande compositore tardo romantico.

Infine il 28 novembre nella settecentesca Chiesa di Santa Francesca Romana a Milano, recentemente restaurata, e il 15 dicembre nel Duomo di Monza, Pagano tornerà sul podio di Orchestra Canova e di Intende Voci con la rara Cantata per tenore e coro di Britten. Composta nel 1948 per il centenario del Lancing College nel Sussex, la cantata è pensata appositamente per unire musicisti professionisti a giovani dilettanti, nonché per coinvolgere il pubblico in due dei più famosi inni dell’opera ed è considerata epitome del ‘Britten sociale’. Dedicata alla vita di San Nicola, Vescovo di Mira e archetipo di Santa Claus o Babbo Natale, essa ne narra la vita con grande empatia e teatralità, tra miracoli, drammi, sfide e addirittura una sorta di bacchetta nel suo pastorale, tanto che la critica inglese ne parla spesso come di un Harry Potter ante litteram. Un repertorio dunque perfetto per entrare nello spirito natalizio e per esaltare l’attitudine irrituale, aperta, orizzontale di Orchestra Canova e del suo direttore musicale.