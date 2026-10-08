Dave Monaco è Fenton nel nuovo Falstaff dell’Opera di Roma

Dall'11 al 18 ottobre in diretta su RaiRadio3 e Rai3

Dopo il debutto verdiano a Parma, Dave Monaco torna a vestire i panni di Fenton, questa volta sul palcoscenico del Teatro dell’Opera di Roma, nell’attesissimo Falstaff con la regia di Tatjana Gürbaca, alla sua prima volta in Italia, e la direzione di Michele Mariotti.

«Ad un anno esatto dal mio debutto verdiano fatto nientemeno che al Festival Verdi del Regio di Parma, mi ritrovo a cantare la stessa parte, quella di Fenton, in un altro contesto prestigioso, quello dell’Opera di Roma. E, perdipiù, potendo contare ancora una volta sulla platea radiofonica alla quale ora si aggiunge quella televisiva del primo novembre», dichiara Dave Monaco, già apprezzato in questo ruolo dalla critica che ha scritto: “Dal timbro cristallino e con una capacità di salire all’acuto naturalissima, restituisce un eccezionale Fenton” (Connessi all’Opera). «L’opera è magnifica, l’amavo prima di prendervi parte, l’amo ancora di più da quando ne conosco da protagonista il meccanismo teatrale», continua Dave. «Fenton “è” la giovinezza, in pendant perfetto con la sua Nannetta. Questa dimensione idillica e sognatrice, risolta da Verdi con leggerezza e sensibilità, me lo rende caro e affine anche per motivi anagrafici. Professionalmente, lo amo perché mi ha aperto la porta del repertorio verdiano facendomi intravederne la bellezza e la complessità. Ma anche perché, così come è stato rifinito vocalmente e teatralmente da Verdi e da Boito è particolarmente amato anche dal pubblico. Quale vero amante dell’opera non sussulta ascoltando “Dal labbro il canto estasiato vola” e non apprezza quelle rifiniture vocali e teatrali che ne fanno un personaggio strategico in Falstaff?»

Sono sei le recite dello spettacolo, con Dave in scena l’11 e il 18 ottobre e il 1° novembre. Proprio quest’ultima data sarà trasmessa in diretta su Rai 3, nell’ambito del progetto patrocinato dal Ministero della Cultura che vede l’Opera di Roma e Rai Cultura impegnate insieme in un appuntamento in prima serata ogni 1° novembre. La prima rappresentazione, l’11 ottobre alle 19:00, sarà invece trasmessa su Rai Radio 3.