Sotto casa di Alberto, all’interno del progetto La Romanità che unisce il Lazio

Il tour

Immaginate una sera sotto casa dell’indimenticabile Alberto Sordi, l’Albertone nazionale che ha accompagnato la crescita del Paese e fatto ridere generazioni, simbolo di romanità, ma anche di una più ampia lazialità. Da questa premessa prende forma “La Romanità che Unisce il Lazio”, un progetto teatrale ideato da MOOVO S.r.l. e sostenuto dalla Regione Lazio (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo), pensato per abbracciare non solo Roma, ma anche le altre province del territorio.

Il fulcro dell’iniziativa è “Sotto casa di Alberto” diretto da Fabrizio Giannini e Fabrizio Sabatucci (anche autori del testo), lo spettacolo di recitazione e musica che vuole essere un viaggio nella memoria del grande cinema italiano, attraverso la vita e i personaggi di Alberto Sordi. Nato per essere proposto originariamente all’aperto, nel piazzale antistante la storica abitazione dell’attore, l’allestimento acquista in questo tour una nuova valenza e inedite suggestioni narrative grazie alla dimensione teatrale.

Gli appuntamenti sono il 16 ottobre a Carbognano (VT), al Teatro Bianconi; il 17 ottobre a Roccagorga (LT), al Teatro Comunale; il 24 ottobre a Fiuggi (FR), al Teatro Comunale ed il 17 novembre a Roma, al Teatro Tor Bella Monaca (doppia replica).

Sul palcoscenico gli attori Fabrizio Sabatucci, Fabrizio Giannini e Cristiana Vaccaro reinterpretano i ruoli e la carriera dell’attore. La colonna sonora dal vivo è affidata all’ensemble “La tris de Gabriella”, composto da Gabriele Barettin al pianoforte, Alessio Patamia alla chitarra e Simon Busch alla tromba.

La scelta produttiva sottolinea l’importanza di portare la rassegna nei teatri dei piccoli centri e nella periferia urbana. In nome di Sordi si costruisce un teatro viaggiante e coinvolgente che si sposta, idealmente e fisicamente, da sotto casa di Alberto direttamente sotto casa degli spettatori.

A integrazione della programmazione serale, il progetto sviluppa percorsi educativi per gli istituti scolastici di secondo grado. Le attività mirano a promuovere il patrimonio cinematografico e culturale del territorio tra le fasce più giovani attraverso i linguaggi dello spettacolo dal vivo.

SOTTO CASA DI ALBERTO

con Fabrizio Sabatucci, Fabrizio Giannini, Cristiana Vaccaro

ensemble musicale La tris de Gabriella

scritto e diretto da Fabrizio Sabatucci, Fabrizio Giannini

Il calendario del tour “La romanità che unisce il Lazio” si articola in cinque appuntamenti gratuiti o a prezzi decisamente popolari. Per prenotazioni o acquisti rivolgersi al circuito Evients o ai vari teatri:

16 ottobre: Teatro Bianconi, Carbognano (Viterbo), ore 21:00 (prezzo 10€)

17 ottobre: Teatro Comunale, Roccagorga (Latina), ore 21:00 (ingresso gratuito)

24 ottobre: Teatro Comunale, Fiuggi (Frosinone), ore 21:00 (ingresso gratuito)

17 novembre: Teatro Tor Bella Monaca, Roma, con una doppia replica alle ore 18:00 e alle ore 21:00 (prezzo 10€)

Prenotazione obbligatoria

passeggiandoconlastoria.it

Per informazioni

info@passeggiandoconlastoria.it

Tel. 06.97624747

SOTTO CASA DI ALBERTO

all’interno del progetto

LA ROMANITÀ’ CHE UNISCE IL LAZIO

con Fabrizio Sabatucci, Fabrizio Giannini, Cristiana Vaccaro,

ensemble musicale La tris de Gabriella

(Gabriele Barettin – pianoforte; Alessio Patamia – chitarra;

Simon Busch – tromba)

Regia Fabrizio Giannini e Fabrizio Sabatucci