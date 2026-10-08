Vinicio Capossela, esce oggi “Oltre il bosco”, Il primo brano estratto da Milk Wood Bar

Ill nuovo album in uscita il 22 GENNAIO per BMG

Un villaggio addormentato, il vento di sale che arriva dal mare, le vite che nel sonno si spogliano delle loro difese e lasciano affiorare desideri, paure e ricordi. È dalla notte di primavera nel “bosco di latte” immaginato dal poeta gallese Dylan Thomas, che prende forma “Oltre il bosco”, il primo brano estratto da Milk Wood Bar, il nuovo album di Vinicio Capossela in uscita il 22 gennaio 2027 per BMG e pre-ordinabile al link: VinicioCapossela.lnk.to/milkwoodbar

Il brano, in uscita oggi su tutte le piattaforme digitali si può ascoltare al link: https://viniciocapossela.lnk.to/oltreilbosco

“Oltre il bosco” apre le porte all’immaginario che attraversa il nuovo disco: quello di Under Milk Wood, il poema per voci di Dylan Thomas che ha ispirato il progetto artistico sviluppato da Capossela prima nel radiodramma Sotto il bosco di latte, poi nella sua prima “Ballad Opera” E morte non avrà dominio e che a gennaio 2027 approderà nell’album Milk Wood Bar.

«Dorme il bosco / e dal mare / soffia un vento di sale». Il testo di “Oltre il bosco” riprende la descrizione iniziale dei sogni degli abitanti di Llareggub, il villaggio immaginario in riva al mare in cui è ambientato Under Milk Wood. È il sonno a riportare il mondo a una condizione d’infanzia, innocente. Dal villaggio lo sguardo poi si allarga fino a comprendere chi ascolta: siamo sonnambuli nella vita / e muoviamo a tentoni / la parte è scritta / ma non la sappiamo. Il bosco di latte diventa così anche una rappresentazione della condizione umana, popolato da esistenze che procedono senza conoscere fino in fondo la propria parte.

Le due strofe finali fanno riferimento a due dei protagonisti principali di questo lavoro, Dylan Thomas, che anima le esistenze di Llareggub come guardandole da dietro il buco della scrittura, e Renato Striglia, il dj radiofonico e amico di Capossela prematuramente scomparso che per anni aveva lavorato a una versione italiana di Under Milk Wood e alla cui memoria è dedicato l’intero progetto.

A uno dei versi più celebri di Thomas, l’immagine della palla lanciata nel cielo e mai più ricaduta, Capossela affianca quella di Renato, che amava tuffarsi: il tuffo che un giorno facesti / Renato / quel volo / non è terminato. La palla e il tuffo restano entrambi sospesi, due voli che non toccano più terra. Un’immagine che ritorna anche nella copertina di Oltre il bosco, dove Renato, giovanissimo, è ritratto durante un tuffo, nell’aria.

Oltre il bosco contiene così le coordinate di Milk Wood Bar: chi abita quel mondo, chi lo ha scritto e chi lo ha sognato.

Il pubblico avrà l’occasione di ascoltare in anteprima dal vivo Oltre il bosco insieme alle altre 14 canzoni che comporranno il nuovo album, durante la tournée di E morte non avrà dominio che dopo il debutto al Romaeuropa Festival arriverà il 9 e 10 ottobre 2026 al Teatro Due di Parma, il 14 ottobre al Teatro delle Muse di Ancona, il 21 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli, il 24 ottobre al Teatro Politeama Mario Foglietti di Catanzaro, il 1° e 2 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, il 4 e 5 novembre al Politeama Genovese di Genova, l’8 e il 9 novembre al Teatro Massimo di Cagliari, l’11 novembre al Teatro Comunale di Sassari (nuova data), il 18 novembre al Teatro Sociale di Como, il 22 e 23 novembre al Teatro Colosseo di Torino, il 2 e il 3 dicembre al Teatro Duse di Bologna, il 5 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi, il 6 dicembre al Teatro Galli di Rimini, il 19 dicembre al Teatro Goldoni di Livorno e il 21 dicembre al Teatro Verdi di Firenze. Lo spettacolo è una produzione IMARTS, Fondazione Teatro Due Parma e La Cùpa.

Durante la tournée teatrale, gli spettatori riceveranno una cartolina attraverso cui potranno accedere ad un portale esclusivo che gli consentirà di preordinare l’album e di ricevere in omaggio due oggetti speciali: la locandina del concerto autografata con un testo inedito dell’artista e un sottobicchiere del Milk Wood Bar.

Testo Oltre il bosco

Dorme il bosco

E dal mare

soffia un vento di sale,

tra gli alberi in cattedrale

liturgico e musicale

e mentre muove la notte

dentro al bosco di latte

tutti succhiano il sonno

nella sera di primavera

dorme la notte bendata

ricoperta di rugiada

E la città avvoltolata

e raccolta

Dorme l’oste e il capitano

E il postino e la puttana

Dorme Rita Testona

Puoi sentirli dai loro sogni

siamo sonnambuli nella vita

e muoviamo a tentoni

La parte è scritta

Ma non la sappiamo

E mentre dormi qualcuno

Sta a osservarti e narrarti

A te e tutti gli altri

da dietro il buco della scrittura

È una voce fantasma

che racconta e che vede

Le melodie, i desideri e i bisogni…

E i moti e i labirinti e i colori

rivela

delle tempeste dei nostri sogni

e adesso dormi anche tu

e non viene il mattino

e il risveglio col reverendo e la sua preghiera

ma il racconto hai dettato

e nel racconto hai salvato

i nomi, le vite e i ricordi

La palla che un giorno

lanciasti nel cielo

da allora non è più caduta

il tuffo che un giorno facesti

Renato

quel volo

non è terminato.

CREDITI

Produzione artistica: Vinicio Capossela, Alessandro “Asso” Stefana

Arrangiamenti: Raffaele Tiseo

Vinicio Capossela: voce, pianoforte

Alessandro “Asso” Stefana: marxofono e voci fantasma

Raffaele Tiseo: mellotron, armonium

Piero Perelli: batteria, grancassa e piatti

Riccardo Loda: contrabbasso

Mirco Mariani: Osmose

Oscar De Caro: basso tuba

Mysterium Vocis: coro

Registrato da Alessandro “Asso” Stefana e Massimo Aluzzi

Missato da Alessandro “Asso” Stefana e Taketo Gohara

Masterizzato da Giovanni Versari

(C) & (P) 2026 BMG Rights Management Italy SRL

www.viniciocapossela.it

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