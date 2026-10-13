TACET: Il suono del silenzio

Ne consegue una regia, di Silvia Costa, che, cala dentro una scena minimal e spoglia, delle stanze scandite da minuti, dove i minuti, non sono solo snocciolati in secondi da un metronomo parlante (Silvia Costa), ma diventano personaggi e personificazioni in rituali collettivi o in episodi individuali di esistenze trascorse, oppure con sguardi e esplorazioni nel teatro stesso che strizzano l’occhio al teatro nel teatro. All’inizio lo spettacolo passa in rassegna il silenzio come rituale collettivo, quello del minuto di silenzio dentro spazi e tempi diversi del quotidiano, poi, la scena viene gradualmente utilizzata come strumento-habitat che trasporta lo spettatore dentro un nuovo tempo, quello della performance che è scandito da stanze di episodi in cui sono calate parole e conteggi di minuti in secondi, dove le regole imposte dal tempo danno un risultato tutt’altro che lineare.

Dal titolo dello spettacolo Tacet, ci si aspettava teatro fisico e respiri, Tacet invece è teatro di parola, ma anche di immagine, è la messa in scena del silenzio, ma il silenzio esiste? Tacet è una riflessione sul tempo e sul silenzio, una non-materia che si disperde dentro mappe di realtà e involucri d’esistenza che possono essere anche corpi, casse di risonanza anche nel post-mortem. Non esiste un concetto oggettivo di silenzio, perchè il silenzio non esiste.

In scena 6 perfomer e 6 linee luminose che stanno a simboleggiare la prima rappresentazione meccanica del silenzio, 6 linee frastagliate che scompaiono nel bianco per poi ricomparire diritte come un pentagramma tra cui anche Giacomoni e Costa come dentro un’orchestra del tempo, leggono da un leggìo la musica del tempo della quotidianità, ma non è musica, è parola. Parole e azioni sono scandite dal tempo, presenza onnipresente in scena, matrice occhiuta che ci guarda dal backdrop come un vortice risucchiante, cerchio rituale da percorrere sul palcoscenico, ma anche da penetrare, abitare, da agire e da cui essere agiti. Ci sono riferimenti espliciti a John Cage e citazioni di episodi come quello di Empty Words del 1973, poi si entra nella stanza di Kurt Cobain, ci sono riferimenti al Jazz o a libri come “La costruzione di un silenzio” di Marinetti, “Epiloghi” di Derek Walcott. Tacet si configura così anche come un atlante di ‘impulsi’ letterari, musicali e di immagini mentali che possono tradursi in dance rituali e connessioni fisiche che si creano nell’hic et nunc della rappresentazione.

Tacet è slegarsi dal tempo della quotidianità per osservare il tempo fuori dal tempo e capire che le sue cartografie sono solo proiezioni della nostra mente.

Non è certo segreto l’elemento di connessione esistente tra la drammaturgia die la musica. Il titolo stesso dello spettacoloè un termine diffuso nel linguaggio musicale, dal latino Tacet da tacere che tradotto è ‘essere silenzioso’, mentre in musica nelle partiture orchestrali o corali, sta ad indicare che uno strumento o una voce deve rimanere in silenzio per un determinato periodo. In questo spettacolo la presenza di questa connessione è quanto mai forte, se consideriamo che, è il testo stesso di Giacomoni, vincitore di Biennale Collage Autori 2024, è scritto in 4 movimenti, come una sinfonia su uno spartito. Il tema del tempo è centrale all’interno delle drammaturgie di Giacomoni che definisce i performer come “coloro che manipolano il tempo del pubblico” con la convinzione che, la performance, sia uno dei pochi luoghi rimasti in cui si può accedere a un tempo diverso dal tempo dell’accumulo e della noia, su cui è basata la quotidianità.