Dal 5 all’8 dicembre a Roma

Dal 5 all’8 dicembre a Roma BuBBles Revolution, un viaggio emozionante e spettacolare nel magico mondo delle bolle di sapone che visiterà tutta Italia fino a marzo. Parte da Roma il tour nazionale di Bubbles Revolution il più grande show di Bolle di sapone d’Europa

La magia e l’incanto delle Bolle di sapone di Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, unanimemente considerati i massimi Bubbles Artist internazionali, protagonisti di 80 minuti di magia, incanto, divertimento e poesia ai limiti dell’immaginazione. Riparte da Roma la tournée dello show che ha fatto il giro del mondo, visitando 60 paesi di 4 continenti e registrando oltre 300.000 spettatori.

Dopo aver portato il proprio spettacolo in quasi 60 Paesi di quattro continenti e aver conquistato oltre 300.000 spettatori, Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite tornano in Italia con Bubbles Revolution, la produzione che ha trasformato le bolle di sapone in un linguaggio artistico capace di sorprendere il pubblico di tutto il mondo. La nuova tournée nazionale partirà proprio da Roma, dove i due artisti saranno in scena dal 5 all’8 dicembre all’Auditorium del Massimo, in zona EUR. Sette repliche per uno show di circa 80 minuti che combina arte delle bolle, illusionismo, light painting e ombre cinesi in un’esperienza visiva pensata per spettatori di tutte le età. Successivamente lo show toccherà Lecce (27 dicembre, Politeama Greco), Taranto (28 dicembre, Teatro Orfeo), Bologna (5 e 6 gennaio, Teatro Celebrazioni), Senigallia (9 gennaio, Teatro La Fenice), Civitanova Marche (10 gennaio, Teatro Rossini), Civitavecchia (31 gennaio, Teatro Traiano), Grosseto (6 febbraio, Teatro Moderno), Firenze (7 febbraio, Teatro Cartiere Carrara), Milano (13 e 14 febbraio, Teatro Nazionale), Napoli (21 febbraio, PalaPartenope), Brescia (6 marzo, Teatro DisPlay, Brixia Forum), Mantova (7 marzo, PalaUnical Arena) e La Spezia (14 marzo Teatro Civico).

Marco Zoppi e Rolanda, considerati tra i massimi Bubbles Artist internazionali e insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della Magia, vantano una carriera internazionale che li ha portati sui palcoscenici di città come Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi e Hong Kong.

Uno spettacolo unico

Cosa rende davvero unico e speciale Bubbles Revolution? La risposta è nelle parole dello stesso Marco Zoppi: «Non è uno spettacolo “di” bolle di sapone, ma uno spettacolo “con” le bolle di sapone». Le bolle non sono il fine della performance bensì diventano uno strumento per raccontare emozioni, creare immagini e dare forma a un universo fantastico.

Attraverso una straordinaria padronanza tecnica, Marco e Rolanda trasformano acqua e sapone in sculture effimere, figure luminose e creazioni sorprendenti e spettacolari. Le bolle si moltiplicano, si fondono, cambiano forma e dimensione, giocando con luci, colori e fumo di scena. Illusionismo, light painting e ombre cinesi si intrecciano in un crescendo di immagini, dando vita a una narrazione visiva che non ha bisogno di parole e può parlare a pubblici e culture diverse.

L’esperienza delle bolle di sapone appartiene alla memoria di tutti: è uno dei primi piccoli misteri capaci di accendere la fantasia. In Bubbles Revolution quello stupore familiare si trasforma in una performance di grande impatto visivo, capace di coinvolgere i più piccoli e sorprendere anche gli adulti.

Marco Zoppi e Rolanda

Marco Zoppi è un illusionista e Bubble Artist italiano attivo sulla scena internazionale. Nel corso della sua carriera si è esibito in numerosi Paesi, partecipando a festival, gala e produzioni di rilievo. È stato ospite del programma francese «Le Plus Grand Cabaret du Monde» e ha lavorato in importanti contesti di intrattenimento internazionali. Nel 2014 l’International Magicians Society di New York gli ha conferito il Merlin Award come Miglior Bubble Artist Europeo.

Rolanda Sabaliauskaite, nata a Vilnius, in Lituania, è illusionista e artista del light painting. Laureata in psicologia, si è avvicinata alla magia fin da giovanissima e ha sviluppato un percorso artistico che unisce manipolazione, illusionismo, levitazioni, giochi di luce e bolle di sapone. In Bubbles Revolution contribuisce a costruire l’identità visiva e narrativa dello spettacolo.

Informazioni e biglietti

Info e biglietti su www.bubblesrevolution.com e su TicketOne.

BUBBLES REVOLUTION

di Marco Zoppi

con Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite

produzione Bubbles Factory

direzione tecnica Francesco Carroccia

service Be-Bop srl

TOUR 2026/2027

Roma, dal 5 all’8 Dicembre

Auditorium del Massimo

Lecce, 27 Dicembre

Politeama Greco

Taranto, 28 Dicembre

Teatro Orfeo

Bologna, 5 e 6 Gennaio

Teatro Celebrazioni

Senigallia, 9 Gennaio

Teatro La Fenice

Civitanova Marche, 10 Gennaio

Teatro Rossini

Civitavecchia, 31 gennaio

Teatro Traiano

Grosseto, 6 Febbraio

Teatro Moderno

Firenze, 7 Febbraio

Teatro Cartiere Carrara

Milano, 13/14 Febbraio

Teatro Nazionale

Napoli, 21 Febbraio

PalaPartenope

Brescia, 6 Marzo

Teatro DisPlay, Brixia Forum

Mantova, 7 Marzo

PalaUnical Arena

La Spezia, 14 marzo

Teatro Civico

MARCO ZOPPI

Marco Zoppi è uno dei Bubble Artist di maggior successo nel panorama mondiale costantemente presente nei più prestigiosi contesti internazionali. I suoi numeri, presentati anche a “Le Plus Grand Cabaret du Monde” di Parigi, sono stati recentemente notati anche dalla prestigiosa International Magician Society di New York che gli ha conferito il Merlin Award come Miglior Bubble Artist Europeo. Marco Zoppi nasce a Palermo ma attualmente vive e lavora a Roma. I primi spettacoli di Magia all’età di 15 anni gli consentono di acquisire una grande esperienza nel mondo dello spettacolo. Nel 2012 è ospite per 6 mesi del parco divertimenti di Gardaland e per 2 stagioni consecutive è l’attrazione principale del parco divertimenti Bobbejaanland in Belgio. In poco tempo colleziona numerose partecipazioni a gala e festival internazionali in Italia, Principato di Monaco, Belgio, Francia, Olanda, Lituania, Lettonia, Svizzera, Germania, Inghilterra, Colombia, Turchia, Dubai e Qatar e diverse apparizioni televisive in tutta Europa. Nel 2014 lo show viene visto da più di 250.000 spettatori in 12 paesi in giro per il mondo. A luglio 2014 la “International Magicians Society” di New York gli conferisce il “Merlin Award” (l’Oscar internazionale della Magia) come Miglior Bubble Artist Europeo. Nel 2015 è al Monte Carlo Sporting Club (Monaco), a Bruxelles, Parigi, Cipro, Hannover, Blackpool (UK) e Mosca per il programma televisivo “Magic Stars of XXI° Century” presso la prestigiosa Crocus City Hall di fronte a 15.000 spettatori. Nel 2016 è stato artista residente presso la House of Magic di Macao la più importante produzione stabile di oggi con i più grandi illusionisti del mondo.

ROLANDA SABALIAUSKAITE

Rolanda nasce a Vilnius, Lituania, ma dopo l’incontro con Marco, si trasferisce a Roma per seguire l’evolversi artistico di “BuBBles Revolution”. Laureata in psicologia all’università di Vilnius ed appassionata di Magia dall’età di 14 anni, le vengono affidate le parti dello show più legate alla magia e all’illusionismo. Si distingue inoltre nel Light Painting; un perfetto mix fra l’arte dello Speed Painting e tecniche illusionistiche che, partendo dalla pittura con la luce su uno speciale materiale sensibile ai raggi ultravioletti, crea effetti con la luce mai visti prima d’ora. Luci, manipolazione, levitazioni e bolle di sapone sono componenti essenziali del magico mondo di Rolanda.