STAGIONE TEATRALE 2026/2027

TEATRO DEGLI ASTRUSI

STAGIONE TEATRALE 2026/2027

(inizio spettacoli h. 21:15)

TEATRO DEGLI ASTRUSI:

GAIA DE LAURENTIIS, UGO DIGHERO, MARIA CASSI E LEONARDO BRIZZI, SOTTERRANEO TRA I PROTAGONISITI DELLA STAGIONE 2026/27

Al via da martedì 1° dicembre la stagione 2026/27 del Teatro degli Astrusi di Montalcino

Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero, Maria Cassi e Leonardo Brizzi, Sotterraneo sono alcuni tra i protagonisti del programma che nasce dalla collaborazione fra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo. Da gennaio l’offerta si arricchisce con una rassegna dedicata ai più piccoli e al pubblico delle famiglie.

Il programma

Per il primo appuntamento in stagione, martedì 1° dicembre (ore 21:15, come per tutti gli spettacoli), al Teatro degli Astrusi va in scena LU SANTO JULLARE FRANCESCO di Dario Fo e Franca Rame, con Ugo Dighero. Lu santo Jullare Francesco di Dario Fo è una fabulazione sulla vita del santo di Assisi che riprende nel virtuosistico e teatralissimo linguaggio del grammelot gli stili e le forme del narrare del mitico Mistero Buffo dell’autore Premio Nobel. Fo costruisce una narrazione potente, giocosa e certamente non agiografica del “Giullare di Dio “, come Francesco amava definirsi all’epoca. A dare voce a questo viaggio funambolico, spirituale e civile è Ugo Dighero, attore mattatore, già interprete per anni di Mistero Buffo, su ‘benedizione’ e spinta dello stesso Fo.

Sabato 16 gennaio Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari ed Emanuele Barresi sono in protagonisti de LA SCOMMESSA dramma ridicolo in due atti di Emanuele Barresi che cura anche la regia. La scommessa ci porta nelle vite di due giocatori incalliti Enrico, un avvocato e un giocatore che sa quanto può giocare e quando è arrivato il momento di smettere e Michele un operaio che invece gioca tutto quello che ha e si indebita pur di continuare a giocare. La terza protagonista è Chiara, moglie di Michele, che continua a stare con lui nonostante la situazione rovinosa in cui suo marito ha fatto precipitare la famiglia, per colpa del suo inguaribile vizio.

Sabato 30 gennaio è il momento de LA STRANA STORIA DELLA SIGNORA FROLA E DEL SIGNOR PONZA SUO GENERO, spettacolo ispirato al Così è se vi pare di Luigi Pirandello. Una produzione Officine Papage con la regia di Marco Pasquinucci e Carlos J. Pessoas. In scena Benedetta Berti, Dario Furini, Tiago Martins, Ghilli, Emanuele Nuego, Marco Pasquinucci e Benedetta Tartaglia. Questo spettacolo è una riflessione sul bisogno umano di raccontare, interpretare, distorcere, credere. La città ha bisogno del dramma Ponza/Frola per dare un senso alle sue giornate grigie. Pirandello ha bisogno dei personaggi per dare forma alla propria inquietudine. In un momento storico dominato dalla semplificazione, dalla presunzione di sapere e poter conoscere tutto, dalla saturazione delle informazioni, dall’istantaneità della comunicazione che rende fittiziamente accessibile qualsiasi luogo, qualsiasi tempo, qualsiasi cosa, il celebre testo di Pirandello Così è se vi pare, al quale l’opera si ispira, ci mostra ancora la sua grande attualità.

La stagione prosegue venerdì 12 febbraio con E LASCIATEMI DIVERTIRE!, un omaggio a Paolo Poli di Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Nel decennale della scomparsa di Paolo Poli (2026), E lasciatemi divertire! è un omaggio vivo al suo teatro libero, elegante e irriverente. Musica e poesia si intrecciano in un varietà contemporaneo dove: la poesia diventa gioco, la musica diventa comicità, l’assurdo diventa libertà. Ispirato a Soirée Satie e arricchito da testi di Aldo Palazzeschi, lo spettacolo è brillante, raffinato, giocoso.

Sabato 6 marzo la stagione si sposta al Teatro della Grancia (frazione di Montisi): in scena SHAKESPEAROLOGY. Un’intervista impossibile a William Shakespeare. Uno spettacolo prodotto da Sotterraneo e scritto da Daniele Villa, con Woody Neri. Shakespearology è un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo.

Per l’ultimo appuntamento in stagione, sabato 20 marzo, da Molière va in scena IL MISANTROPO, nell’adattamento di Riccardo Rombi. Il Misantropo è una commedia sociale. Protagonisti un girotondo di personaggi, che Riccardo Rombi, nella sua riscrittura, immagina in continuo movimento in un atelier di moda. Dietro la commedia si cela una rivelazione amara: la tragedia della condizione umana, fragile e subordinata a eventi incontrollabili.

Da gennaio la rassegna per il pubblico delle famiglie

Inizio spettacoli ore 17:00

Domenica 10 gennaio (ore 17:00) al Teatro degli Astrusi arriva L’AVVENTURA DELLA FRECCIA AZZURRA. Una produzione Teatrino dei Fondi con Cecilia Bartoli e Federico Ghelarducci, drammaturgia e regia di Cecilia Bartoli.

La rassegna prosegue domenica 28 febbraio (ore 17:00) ancora al Teatro degli Astrusi con I 4 MUSICANTI DI BREMA. La vera leggenda del Rock’n’Roll. Una produzione Nata, di e con Livio Valenti, con le scenografie e i pupazzi di Andrea Vitali.

La rassegna si chiuse domenica 14 marzo (ore 17:00) al Teatro della Grancia. In scena GIOVANNIN SENZA PAURA di Laura Poli. Una produzione Pupi di Stac con i burattini di Carlo Staccioli, le scene di Massimo Mattioli e le musiche di Enrico Spinelli.

Inizio spettacoli ore 21:15

campagna abbonamenti

dal 9 al 20 novembre

abbonamenti a 5 spettacoli

intero € 60, ridotto € 52

biglietti (in vendita dal 23 novembre)

Teatro degli Astrusi

intero € 15, ridotto € 13

Teatro della Grancia

intero € 10, ridotto € 8

prezzo biglietto riservato agli abbonati del Teatro degli Astrusi: € 8

riduzioni

under 30, over 65, Soci Unicoop Firenze, possessori della Carta dello spettatore FTS (solo per i bilgietti)

Biglietto ridotto € 8

riservato a:

studenti delle Università possessori della carta “Studente della Toscana”; spettatori under 30 “biglietto futuro” (in collaborazione con Unicoop Firenze)

Biglietti spettacoli domenicali per famiglie

adulti € 7

bambini € 5

prenotazioni e vendita biglietti e abbonamenti

tel. 0577 222-123 ore 9 – 12 dal lunedì al venerdì

mail teatrimontalcino@gmail.com

Teatro degli Astrusi

Costa del Municipio, 10, 53024 Montalcino (SI)

Teatro della Grancia

via Umberto I, 853020 Montisi (SI)

cell. 342772767

info@montalcinoteatro.it

info@teatrinodeifondi.it

toscanaspettacolo.it