Yorick Festival, Leonardo Petrillo dirige Casanova ½,

Al Teatro Torlonia, 12 I 15 febbraio 2026

YORICK FESTIVAL: IL MITO DI CASANOVA TRA ALCHIMIA E CINEMA AL TEATRO TORLONIADal 12 al 15 febbraio il Teatro Torlonia diventa palcoscenico per il “primo influencer della storia” che rivive in un omaggio a Fellini – tra alchimia, seduzione e curiosità verso l’universo femminile – con lo spettacolo Casanova ½, scritto e diretto da Leonardo Petrillo.

La pièce celebra un doppio anniversario per un mito intramontabile che ha trasformato la propria esistenza in un’ininterrotta messa in scena di sé, attraverso questo spettacolo che nasce sotto il segno di una coincidenza temporale straordinaria: i 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova (2025) e i 50 anni dal capolavoro cinematografico di Federico Fellini (2026)

Su questo calco, il regista Leonardo Petrillo porta sul palco – insieme agli interpreti Matteo Palazzo, Carolina Sisto e Vanessa Cremaschi – la figura poliedrica di uomo che per tutta la vita ha raccontato, celebrato, divulgato e rappresentato solo sé stesso. Alchimista, libertino, seduttore, spia, diplomatico e finanche letterato, poeta e traduttore dell’Iliade e l’Odissea in veneto e toscano — Casanova fu un viaggiatore instancabile dello spazio e dell’universo femminile. Lo spettacolo indaga proprio questo desiderio ancestrale di conoscenza in una chiave che supera il maschilismo per farsi indagine antropologica, come racconta il regista stesso: «La donna non poteva che essere il fulcro di questo omaggio a Fellini; ma quella di Fellini, come quella di Casanova, non è una donna reale: è una visione fuggevole e misteriosa, un mosaico di fantasie tra madonnine umbre e veneri callipigie. Entrambi erano attratti dal grottesco e dal meraviglioso; in un’epoca segnata dal movimento Me Too, è fondamentale ribadire che il loro non era mero possesso, ma un’insaziabile curiosità verso l’enigma del femminile, inteso come territorio di scoperta e di alterità.

Va riconosciuta una differenza tra Casanova e Fellini, le donne del regista erano un harem da sogno, Casanova non sognava, agiva! Ma Solo Fellini ne ha colto lo “spirito” – continua Petrillo – Casanova racchiude tutti i personaggi del regista: è un maschio eterno adolescente sempre in cerca di alibi, giustificazioni, confuso, un bozzolo che non è riuscito a diventare farfalla… Fragile e spesso a disagio, cercava continuamente conferme, mostrandosi affettuoso, tenero… Come Fellini. Quando ti considerano un monumento, sei imbarazzato e allora cerchi di creare un rapporto esclusivo. L’affetto ostentato diventa un antidoto al disagio. E questo ha fatto dei due anche dei gran bugiardi.» In scena, il seduttore rivive nel suo declino, trasformandosi in un “patetico pagliaccio” sopravvissuto al proprio tempo.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del progetto di invasione creativa dello YORICK FESTIVAL, un palinsesto di spettacoli diffusi nei luoghi d’arte dal Teatro di Roma, che sta trasformando i musei e i palcoscenici della Capitale in spazi di narrazione viva con proposte internazionali.

Gli ultimi appuntamenti proseguono a Palazzo Altemps, il 12 e 13 febbraio, con il monologo At Home With Will Shakespeare con l’attore internazionale Pip Utton, il quale fa rivivere il bardo in un ritratto privato e sorprendente, recitato in lingua inglese. Un uomo che ama, ride, beve, canta, balla e piange, e nel frattempo è costretto a scrivere opere teatrali e poesie per guadagnarsi da vivere. Un uomo che ha una doppia vita, come padre di famiglia e proprietario terriero a Stratford-upon-Avon, e come grande drammaturgo a Londra. L’attore ci conduce così alla scoperta della vita più intima e forse poco conosciuta del Bardo, e dei suoi più grandi successi.

A chiudere questa cartografia della follia e del genio sarà, il 16 e 17 febbraio al MACRO, lo spettacolo in lingua francese Othello, diretto e interpretato da Philippe Nicaud, sigillando un percorso che trasforma la città in una partitura di voci e culture. In scena la storia di un ex schiavo che diventa generale dell’esercito veneziano, suscitando la gelosia di Iago, che cerca vendetta. Inventa una falsa storia d’amore con Desdemona, moglie di Otello, per spingere Otello al limite. Scegliendo di presentare lo spettacolo dal punto di vista di Iago, Philippe Nicaud regala una tragica storia di gelosia e potere, impreziosita da una colonna sonora originale e canzoni dal vivo che scandiscono il dramma. L’attore e regista si muove sul palco in un groviglio di fili all’interno, come a simboleggiare la ragnatela che Iago tesse pazientemente, la ragnatela in cui intrappola Otello.

12 – 13 febbraio – Palazzo Altemps

At Home With Will Shakespeare

con Pip Utton

Compagnia Pip Utton Theatre & Co

Spettacolo in inglese – giovedì e venerdì ore 20.30

12 – 15 febbraio – Teatro Torlonia

Casanova ½

di Leonardo Petrillo

con Matteo Palazzo, Carolina Sisto e Vanessa Cremaschi

Compagnia La Pirandelliana

giovedì – sabato ore 20.00 – domenica 15 ore 18.00

16 – 17 febbraio – Macro

Othello

Diretto e interpretato da Philippe Nicaud

Compagnie Theatre Francophone

Spettacolo in francese – lunedì e martedì ore 20.30

INFO

Gli spettacoli che si tengono nei musei sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite eventbrite.it

Lo spettacolo Casanova ½ ha le tariffe del Teatro Torlonia: Intero 15€, ridotto 12€

Palazzo Altemps, via di Sant’Apollinare, 8

Museo Marco, via Nizza, 138

Teatro Torlonia, via Lazzaro Spallanzani, 1 – 5