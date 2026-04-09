Accademia di Santa Cecilia, annullato il concerto di Faust e Melnikov

Il concerto non verrà recuperato nella corrente stagione, sarà quindi riconosciuto il rimborso a quanti hanno acquistato un biglietto.

Si comunica che, per motivi di salute, il pianista Alexander Melnikov ha dovuto annullare il suo impegno; pertanto, il concerto previsto il 15 aprile p.v. con Isabelle Faust, all’interno Stagione di Musica da Camera, è stato cancellato.

Il concerto non verrà recuperato nella corrente stagione, sarà quindi riconosciuto il rimborso a quanti hanno acquistato un biglietto.

Il rimborso biglietti avrà luogo fino al 15 aprile 2026 nelle seguenti modalità:

– rimborso al botteghino del Parco della Musica (aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 20) per i biglietti acquistati in Auditorium o a Via Vittoria;

– rimborso effettuato direttamente da TicketOne per i biglietti acquistati online;

– agli abbonati alla Stagione da Camera sarà inviata successiva comunicazione con le modalità di rimborso o eventuale recupero.