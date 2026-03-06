Teatro Della Cometa, Beatrice Rana& Novo Quartet

ConcertoRoma

Il Teatro Della Cometa apre il nuovo programma di Roma-Parigi 2026, omaggio alla ricca trama di relazioni culturali intessute da Mimì Pecci Blunt figura centrale, con il primo evento della stagione “primaverile”.
Martedì 10 marzo alle ore 21, il festival Classiche ForMe debutta per la prima volta nel cuore di Roma con un concerto che celebra l’incontro tra il talento internazionale emergente del Novo Quartet (vincitori del concorso di Ginevra) e la sensibilità artistica di Beatrice Rana, direttrice artistica del festival e acclamata interprete internazionale. Il programma incastona le due anime del Romanticismo del primo Ottocento, fra la luminosità del Quartetto op.44 n.1 di Felix Mendelssohn e la tensione emotiva del Quintetto op.34 di Johannes Brahms per un’intensa narrazione musicale.

